Horoskop koji niko nije očekivao! Jedan znak u maju dobija sve, drugi gubi kontrolu nad životom

Maj 2026. donosi astrološki rasplet koji se ne dešava često.

Energija je oštra, direktna i ne ostavlja prostor za čekanje. Dva znaka čeka totalni preokret - jedan ulazi u svoj najbolji period godine, a drugi gubi tlo pod nogama.

Lav - znak koji dobija sve

Lavovi ulaze u maj kao da se ceo univerzum okreće u njihovu korist. Sve ono što je prethodnih meseci bilo blokirano sada se otvara gotovo preko noći. Na poslu dolazi priznanje koje dugo čekate. Ljudi vas primećuju, ideje vam prolaze bez otpora, a jedna ponuda ili prilika može potpuno da promeni pravac vaše karijere. U ljubavi situacija se stabilizuje, ali na način koji vas stavlja u centar pažnje. Ako ste slobodni, ulazi osoba koja vas vidi tačno onako kako želite da budete viđeni. Maj vam ne traži borbu. Maj vam daje rezultat.

Devica - znak koji gubi kontrolu

Device ulaze u period koji će ih izbaciti iz rutine. Ono što ste pažljivo gradili počinje da se menja bez vašeg pristanka. Planovi se pomeraju, ljudi reaguju drugačije nego što očekujete, a vi imate osećaj da vam stvari “klize iz ruku”. Na poslu dolazi promena strukture ili odluka koja vas ne ostavlja ravnodušnim. Nešto što ste smatrali stabilnim više to nije. U emotivnim odnosima dolazi do trenutka istine. Nema više odlaganja ni prilagođavanja, sve izlazi na videlo. Ovo nije mesec u kojem imate kontrolu. Ovo je mesec u kojem učite da je ponekad pustiti, jedini način da se stvari ponovo slože.

Autor: Jovana Nerić