Dnevni horoskop: Bikovi zabrinuti za finansije, a ONI su na korak od preljube

Današnji dnevni horoskop sa sobom nosi dominatne energije zbog kojih će se neki horoskopski znaci upustiti u ljubavne avanture, a pojedini pripadnici Zodijaka naići će na prepreke. Pogledajte detaljnu astrološku analizu za vaš horoskopski znak.

OVAN

Rad na reorganizaciji i uvođenju novih metoda rada predstavlja dominantnu temu ovog dana. Razradite plan do najsitnijih detalja. Obratite pažnju na partnerovo ponašanje i preispitajte se koliko mu zaista posvećujete vremena. Planirajte godišnji odmor, opustite se, izbacite negativne misli.

BIK

Nestabilna situacija na finansijskom planu počela je da vas zabrinjava. Ipak, uskoro finansije počinju da se popravljaju. Bikovi osećaju duboku potrebu za promenom u svom emotivnom životu. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu. Potreban vam je zdrav san.

BLIZANCI

Kraće poslovno putovanje doneće vam novi krug poslovnih saradnika. Finansijska situacija je sve bolja. Upustićete se u ljubavnu avanturu zasnovanu mnogo više na strasti nego na čistim emocijama. Problemi sa sinusima muče vas već duže vreme. Pribegnite svakodnevnoj inhalaciji.

RAK

Poslovna saradnja s prijateljima omogućiće vam da iznesete svoje najoriginalnije ideje. Na taj način ćete pobediti konkurenciju. Nalazite se na ljubavnoj prekretnici: spremni ste za rešenja tipa ili-ili. Raskid ili formalizacija odnosa. Problemi zbog peska i kamena u bubrezima.

LAV

Kolege su u vama prepoznale savršenog lidera, pa ćete tokom ovog dana u ime svih doneti veoma bitne odluke. Slušajte svoju intuiciju. Lavovi koji su nezadovoljni u svojoj vezi mogu potražiti emocionalno ispunjenje sa strane, s nekom drugom osobom. Smanjite pušenje.

DEVICA

Neko od vaših kolega gradi rivalski odnos prema vama i može pokušati da na lukav način podrije vašu reputaciju. Budite oprezni i ne otkrivajte nikom svoje poslovne planove. Slobodne Device se mogu zaljubiti na prvi pogled u nekoga u znaku Raka ili Riba. Pad imuniteta.

VAGA

Danas mogu iskrsnuti neočekivane prepreke, a mogu biti u vezi s problematičnom komunikacijom s jednom osobom na poslu. Čuvajte se manipulativnih ljudi. Imate osećaj da se sve vreme neko meša u vašu vezu. Postavite se na drugačiji način. Migrena.

ŠKORPIJA

Neki saradnici bi danas mogli da vam naprave problem. To može biti nesporazum ili bitan propust načinjen u poslovanju. Ovaj dan obeležiće iskušenje i dilema da li da se zbližite sa osobom koju poznajete preko posla. Bolovi u vratu.

STRELAC

Neko od vaših prijatelja u velikoj meri će vam pomoći za dodatna sredstva. To će vam omogućiti dalji razvoj poslovanja. Ljubav sa osobom koja ne živi u vašem gradu ne pada vam lako. Razmišljate o tome da li da nastavite vezu pod ovim uslovima. Bolovi u zglobovima.

JARAC

Danas oživljava neki stari problem u vašoj radnoj sredini. Komunikacija s kolegama i nadređenima danas može biti problematična. Obnavljanje veze sa osobom iz prošlosti doneće vam potpuno emocionalno ispunjenje. Problemi s kičmom.

VODOLIJA

Pokušavate da balansirate radeći na dve strane istovremeno. Uprkos tome, uspešno ćete završiti sve, i to u roku. Ovaj dan donosi posebno iskušenje -prelazak granice prijateljstva sa osobom koju dugo poznajete. Loša cirkulacija.

RIBE

Poslovni uspeh očekuje Ribe koje se bave trgovinom i finansijama. Finansijska situacija je sve bolja. Zajedničko putovanje doprineće stabilizaciji pomalo narušene atmosfere između vas i partnera. Provodite više slobodnog vremena s prijateljima, uz nova poznanstva.

Autor: Marija Radić