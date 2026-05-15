Zvezde jednom znaku donose veliki LJUBAVNI PREOKRETI

Jedan horoskopski znak uskoro bi se mogao naći pred velikom ljubavnom odlukom.

Zvezde upućuju na to da će Škorpije u narednom periodu morati da razmisle o tome šta zaista žele od odnosa u kojem se nalaze i jesu li spremni da ostanu u nečemu što ih više ne ispunjava u potpunosti.

Teško puštaju ljude do kojih im je stalo

Iako Škorpije često deluju samouvereno i kao ljudi koji uvek znaju šta žele, u ljubavi retko donose odluke olako. Kada nekoga vole, vezuju se duboko i intenzivno, zbog čega im je teško da prekinu odnos čak i kada osećaju da stvari više nisu iste kao pre.

Razgovor koji se dugo odgađao

Upravo zato mogao bi ih čekati razgovor koji već dugo odgađaju. Neki će morati odlučiti da li žele partneru da daju još jednu priliku, dok bi drugi mogli konačno priznati sebi da su emocije oslabile.

Povratak prošlosti

Iduće nedelje mogle bi biti posebno emotivne za pripadnike ovog znaka. Mogući su iznenadni susreti s osobama iz prošlosti, neočekivane poruke ili situacije koje će ih naterati da preispitaju svoja osećanja.

S druge strane, slobodne Škorpije mogle bi da se nađu između dve osobe ili pred dilemom žele li ponovno da otvore srce nekome ko ih je već jednom povredio.

Vreme je za iskrenost

Iako odluka koju donesu neće biti laka, najvažnije će biti da budu iskreni prema sebi. Upravo bi ovo razdoblje mnogim Škorpijama moglo da donese kraj jednog poglavlja, ali i početak odnosa koji će biti stabilniji i iskreniji nego pre.

Autor: S.M.