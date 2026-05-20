DNEVNI HOROSKOP: Škorpije danas imaju BRUTALAN dan, Vodolije kidaju, a evo koga stiže OPASAN UMOR i mora odmah da stane!

Ovan

Šta čekate? Nećete sresti nikog novog ako sedite kod kuće! Nećete postati rok zvezda ako ne odabere instrument. Krenite! Nemojte danas raditi ništa polovično. Ukoliko nekog volite, recite mu-joj. Nikad ne znate šta se može desiti sutra. Preuzmite kontrolu i pokažite svoja prava osećanja.

Bik

Nemojte danas gubiti vreme. Hrabro krenite u akciju. Iskoristite svoju prirodnu nadarenost i ostavite oprez po strani. Vaš vispren um uočiće mogućnosti koje ste dugo čekali. Povežite se sa ljudima i doprinesite nekom projektu. Ništa neće pobeći vašoj pažnji. Igrajte igre koje vežbaju vaš mozak.

Blizanci

Danas će na snazi biti snažne planetarne sile. Moguće je da će neko raditi protiv vaših ciljeva i pokušati da vas navede na pogrešan put. Ne dozvolite da vas nadmudre. Imate jednako pravo da kažete svoje mišljenje kao i svi drugi. Iskoristite snagu svog uma danas kada se budete suočavali sa neprijatnim situacijama. Sloboda je stanje uma, ne zaboravite!

Rak

Krenite u akciju danas i pustite da vas nosi sjajna energija. Bićete u prednosti u odnosu na druge u svakom razgovoru koji se povede. Iskoristite to! Biće dosta informacija oko vas koje će trebati primiti i podeliti a vi ćete biti sama srž tok protoka. Ono što naučite može vas promeniti. Budite aktivni u svakoj konverzaciji.

Lav

Nemojte danas ćutati, jer tišina može prouzrokovati neprijatnu situaciju. Nastavite da pričate. Vrlo je moguće da će neko reći nešto jako lepo što vam može ulepšati dan. Radite na svojim profitabilnim idejama i budite spremni za nove mogućnosti. Velika je verovatnoća da ćete na ulici danas sresti veoma zanimljivu osobu koja vam može postati novi prijatelj. Ukoliko stojite u redu da platite račun, popričajte sa osobom do vas. Danas je sve u konverzaciji, što se vas tiče.

Devica

Uprkos svom besu i dalje se nalazite u kavezu. Vreme je da izađete iz svog sveta. Uticaj drugih ljudi može prouzrokovati sjajnu transformaciju vašeg razmišljanja. Dozvolite svom načinu mišljenja i gledištima da se preobraze u sasvim novi oblik. Razmislite o novom načinu života. Svakako vam je to potrebno a svu lepotu uvidećete tek kada se oslobodite svog kaveza. Treba da živite svoj život!

Vaga

Moguće je da ćete danas sa mukom se uzdržavati da ne kažete ono što mislite. Reči će vam biti na vrhu jezika i neće biti straha da ih kažete. Pripazite se! Snažna planetarna energija mogla bi uticati da se vaše reči ne shvate kako biste vi želeli. Budite pažljivi prema drugima i vodite računa o njihovim osećanjima. Nemojte prenositi svoje probleme na druge.

Škorpija

Vaš um je danas kristalno jasan. Postarajte se da pomognete i sebi kao što pomažete drugima. Povedite računa o svakom zadatku koji vam je poveren i koji zahteva dodatnu pažnju. Posedujete sjajnu sposobnost da rešite svaki duševni problem. Komunicirajte sa samopouzdanjem. Kontaktirajte ljude koje niste dugo čuli. Biće im veoma drago da ste ih se setili.

Strelac

Danas gledajte svoja posla i nikako nemojte slušati tuđ prljav veš. Preuzmite kontrolu nad situacijom kada vidite da nešto treba da se uradi. Drugi mogu biti brzopleti i videti stvari drugačije od vas. Nemojte menjati svoje gledište samo zato da biste njima pojednostavili. Ukoliko vam je neko na putu suočite se sa njim.

Jarac

Danas ćete posebno biti u stanju jasno i razumno da razmišljate. Dajte sve od sebe da odradite ono što radite kako treba. Nemojte padati na tuđe drame. Treba da uživate u dobroj radnoj atmosferi sa odličnim tehničkim dodacima, te biste mogli razmisliti da nadogradite svoj računar ili telefon. Nemojte biti toliko škrti. Potrošite kako biste sebi olakšali život.

Vodolija

Danas nemojte čekati da vas pitaju za mišljenje. Niko to neće uraditi, osim ako jasno i glasno to ne kažete. Izbacite sebe u prvi plan. Dali ste drugima priliku da kažu šta misle, sada je vreme da vi iskažete svoje. Nemojte biti posmatrač. Budite aktivan član svake konverzacije i događaja i otvoriće vam se jedna sasvim nova vrata.

Ribe

Danas vam je um oštar kao najoštriji nož. Postoji velika snaga vašim misli te biste trebali to mudro da iskoristite. Iskoristite tu energiju na poslu i vrlo brzo ćete uvideti koliko ste napredovali. Sreća je danas na vašoj strani. Ključna stvar je da uključite mozak! Idite hrabro ka novim idejama, ne gledajte unazad. Skočite sa obe noge na zemlju. Ukoliko se stidite ili dvoumite napravićete grešku.

Autor: D.S.