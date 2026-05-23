BEZ DLAKE NA JEZIKU! Ovi horoskopski znakovi su uvek BRUTALNO ISKRENI – sasnuće vam istinu u lice, pa makar bolelo!

Neki ljudi pažljivo biraju reči, ublažavaju vesti i vode računa da nikoga ne povrede. A onda, sa druge strane, postoje oni koji sve govore direktno i bez imalo ulepšavanja.

Kod njih nema mesta za fraze poput "možda", "videćemo" i "ne bih da se mešam, ali...". Ako nešto misle, reći će vam to odmah i istog trenutka. Takva brutalna iskrenost za neke ljude predstavlja pravo osveženje jer uvek znaju na čemu su, dok je drugima naporna jer ovi znakovi često zvuče kao da nemaju ni trunka takta.

U astrologiji se određeni znakovi Zodijaka redovno povezuju sa direktnošću, snažnim stavom i potpunim nedostatkom strpljenja za glumu. Oni organski ne podnose dvosmislenost i pre će izgovoriti neprijatnu istinu nego što će održavati lažni mir.

Evo o kojim znakovima je reč:

Ovan

Ovnovi su brutalno iskreni prvenstveno zato što reaguju brzinom svetlosti i ne podnose okolišanje. Kada im nešto smeta, oni će to reći odmah, bez ikakvog filtera. Njihova direktnost najčešće proizlazi iz urođene impulsivnosti – oni ne razmišljaju dugo o tome kako će njihove reči zvučati, već jednostavno izgovore ono što im je u tom sekundu u glavi.

Ovnovi iskreno veruju da je surova istina najbolji oblik poštovanja, pa makar njihove reči zvučale grubo i sirovo. Problem nastaje jer u tu priču retko ubacuju dozu takta, pa njihovo mišljenje često zvuči kao otvoren napad. Ipak, sa Ovnom bar nikada ne morate da se pitate šta vam misli iza leđa.

Strelac

Strelčevi su nadaleko poznati po tome što govore tačno ono što misle, često uz dozu humora, ali uvek bez ikakve zadrške. Njihova brutalna iskrenost dolazi iz dubokog uverenja da nema nikakvog smisla komplikovati život. Ako vide problem, pričaće o njemu. Ako smatraju da neko preteruje ili drami, reći će mu to u lice. Njima je neuporedivo lakše da istinu sasuče odmah, nego da u sebi nose nelagodu.

Strelčevi u suštini nemaju nameru da povrede druge, ali im se to redovno dešava jer su previše direktni. Skloni su da kažu neku surovu istinu "usput", kao da je to potpuna sitnica, dok druga strana danima razmišlja o tome. Ipak, ljudi ih cene jer nemaju skrivene namere i nikada ne glume ljubaznost.

Devica

Device su brutalno iskrene na znatno mirniji, ali hirurški precizan način. One ne viču i ne prave dramu, ali zato rečima umeju da pogode pravo u metu i tamo gde najviše boli. Primećuju i najsitnije detalje, vide svaku grešku i imaju neopisivu potrebu da kažu kako stvari stoje. Njihova iskrenost najčešće dolazi u formi korekcije: "Ovo ti ne valja", "Ovde grešiš" ili "Možeš ti to mnogo bolje".

Kod Devica brutalnost nije u tonu i galami, već u samom sadržaju onoga što izgovore. One nikada ne ulepšavaju stvarnost i preteško im je da prećute ono što je njima očigledno. To može biti veoma korisno jer njihovi saveti stvarno pomažu, ali ume da bude i naporno jer ljudi ne traže uvek hladnu analizu – nekada im je potrebna samo topla reč i podrška. Device, međutim, uvek biraju istinu i rešenje problema.

Autor: D.S.