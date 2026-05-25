FINANSIJSKI HOROSKOP OD 25. DO 31. MAJA Škorpijama stiže novac koji dugo čekaju; Devicama jedan razgovor donosi nove mogućnosti

Poslednja nedelja maja donosi zanimljive preokrete na polju novca, troškova i poslovnih prilika.

Mnogi će konačno shvatiti gde im novac „curi“, dok će neki dobiti priliku da zarade kroz saradnje, dodatni posao ili iznenadne ponude. Period nije loš za planiranje, ali se savetuje oprez sa impulsivnim kupovinama i pozajmicama. Neko će uspeti da vrati star dug, a neko će tek sada uvideti koliko mu je važno da napravi bolji balans između zarade i troškova.

OVAN

Novac će vam ove nedelje dolaziti u talasima, pa ćete imati utisak da jedan dan sve ide odlično, a već sledećeg se pojavljuju neočekidani izdaci. Dobra stvar je što ćete uspeti brzo da reagujete i pronađete rešenje. Moguć je razgovor o većoj zaradi ili dogovor koji bi vam dugoročno mogao doneti stabilniju situaciju. Nemojte žuriti sa kupovinom stvari koje vam trenutno nisu neophodne. Kraj nedelje donosi bolju kontrolu nad novcem i osećaj sigurnosti. Jedna osoba može vam dati koristan savet u vezi sa poslom ili ulaganjem.

BIK

Pred vama je nedelja u kojoj ćete više razmišljati o sigurnosti i budućim prihodima. Iako neće sve ići brzo kako želite, imaćete dobru priliku da sredite finansije i napravite pametan plan. Moguć je manji priliv novca koji niste očekivali. Neki će rešavati papire, ugovore ili administrativne stvari koje se tiču zarade. Pazite na troškove vezane za dom i porodicu jer lako mogu preći planirani budžet. Kraj nedelje donosi mirniju atmosferu i osećaj da ponovo držite konce u rukama.

BLIZANCI

Ova nedelja vam donosi mnogo razgovora o novcu, poslu i budućim planovima. Moguće je da ćete dobiti informaciju koja će vam otvoriti novu priliku za zaradu. Ipak, ne verujte baš svemu što čujete dok ne proverite detalje. Neki će razmišljati o dodatnom poslu ili saradnji koja deluje primamljivo. Pazite da ne trošite novac na sitnice jer će se lako nagomilati veći iznos nego što ste planirali. Kraj nedelje može doneti zanimljiv preokret i razgovor koji menja vaše finansijske planove.

RAK

Finansijska situacija postepeno kreće u boljem pravcu, ali će vam biti važno da ostanete strpljivi. Neki troškovi koje ste odlagali sada dolaze na naplatu, ali ćete uspeti sve da organizujete bez većih problema. Moguća je pomoć ili dobra ponuda preko osobe koju dugo poznajete. Ovo nije trenutak za rizične poteze i brze odluke o novcu. Dobro je vreme za štednju i pravljenje rezerve za letnje mesece. Kraj nedelje donosi osećaj olakšanja i više optimizma.

LAV

Novac vam ove nedelje može dolaziti kroz više različitih izvora, ali će i troškovi biti pojačani. Imaćete utisak da sve stiže odjednom i da je teško napraviti balans. Dobra vest je da jedan poslovni razgovor može doneti veoma zanimljivu priliku. Neki će dobiti ponudu koja deluje rizično, ali ima potencijal za dobru zaradu. Važno je da ne ulazite u nepotrebno dokazivanje i nadmetanje oko novca. Kraj nedelje donosi stabilizaciju i jasniju sliku o tome šta vam je prioritet.

DEVICA

Ovo je dobra nedelja za sređivanje finansija, računa i svega što ste odlagali. Imaćete potrebu da konačno uvedete red i napravite jasan plan troškova. Moguć je manji zastoj u isplati ili kašnjenje koje će vas nervirati, ali neće trajati dugo. Neki će dobiti priliku za dodatnu zaradu kroz posao koji zahteva više angažovanja. Važno je da ne potcenjujete svoj rad i trud. Kraj nedelje donosi povoljnije okolnosti i jedan razgovor koji vam vraća samopouzdanje.

VAGA

Finansije će ove nedelje biti tesno povezane sa odlukama koje donosite u hodu. Biće važno da ne pristajete na prvu ponudu bez razmišljanja. Neko iz poslovnog okruženja može pokušati da vam nametne uslove koji vam ne odgovaraju. Sa druge strane, otvara se mogućnost za dogovor koji bi vam tokom leta mogao doneti veću sigurnost. Pazite na troškove vezane za uživanje, izlaske i kupovinu „iz raspoloženja“. Kraj nedelje donosi smireniju energiju i bolju organizaciju.

ŠKORPIJA

Pred vama je nedelja u kojoj ćete morati pažljivo da birate kome verujete kada je novac u pitanju. Ne otkrivajte svima svoje planove i ideje. Moguć je razgovor o većem poslu ili saradnji koja deluje veoma ozbiljno. Neki će razmišljati o ulaganju ili promeni načina zarade. Troškovi će postojati, ali ćete uspeti da izbegnete veće gubitke ako budete strpljivi. Kraj nedelje donosi priliku da nešto naplatite ili konačno dobijete novac koji čekate.

STRELAC

Nedelja donosi više dinamike nego što ste očekivali, naročito kada su finansije u pitanju. Moguće je da ćete morati brzo da reagujete zbog iznenadnog troška ili promene planova. Ipak, otvoriće se i dobra prilika za dodatnu zaradu ili novi dogovor. Važno je da ne precenjujete trenutne mogućnosti i da ne ulazite u nepotreban rizik. Neko može pokušati da vas ubedi u „sigurnu“ zaradu — proverite sve detalje. Kraj nedelje donosi bolje raspoloženje i stabilniju situaciju.

JARAC

Finansijska tema vam je sada veoma važna i imaćete potrebu da sve držite pod kontrolom. Dobar je trenutak za planiranje većih troškova i dugoročnih poteza. Neki će konačno videti rezultat truda koji ulažu već mesecima. Moguć je razgovor o povišici, novom angažmanu ili promenama u poslu. Pazite samo da ne preuzmete previše obaveza odjednom. Kraj nedelje donosi stabilniju atmosferu i više sigurnosti nego prethodnih dana.

VODOLIJA

Ove nedelje bićete puni ideja kako da popravite finansijsku situaciju, ali će biti važno da ostanete realni. Neki predlozi će zvučati odlično, ali neće biti isplativi na duže staze. Moguć je iznenadan razgovor koji vam donosi novu poslovnu priliku. Dobro je vreme za kontakte, pregovore i pokretanje nečeg novog. Pazite na neplanirane troškove i kupovinu pod uticajem trenutka. Kraj nedelje donosi više motivacije i jednu zanimljivu ponudu.

RIBE

Novac vam ove nedelje može stizati sporije nego što očekujete, ali će situacija ipak biti stabilnija nego ranije. Imaćete priliku da ispravite jednu staru grešku ili rešite problem koji vas već duže opterećuje. Neki će razmišljati o promeni načina rada ili dodatnom izvoru prihoda. Pazite na obećanja ljudi koji deluju previše ubedljivo. Dobro je vreme za mirnije i promišljene odluke. Kraj nedelje donosi osećaj da se polako vraćate u finansijski balans.

Autor: Jovana Nerić