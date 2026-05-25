ASTROLOZI PRELOMILI: Od juna 2026. kreće brutalan period sreće za ovih pet znakova zodijaka!

Početak juna 2026. godine donosi veliku prekretnicu za pet horoskopskih znakova kojima će se, prema astrološkim prognozama, stvari napokon posložiti u životu. Profesionalna astrološkinja Ejmi Demur ističe da ovim znakovima sledi razdoblje neviđene sreće koje će trajati najmanje godinu dana, sve dok se Jupiter nalazi u znaku Lava.

Dok se planeta sreće kreće kroz odvažnog i kreativnog Lava, najviše uspeha privlačimo kada smo velikodušni prema drugima i kada izbegavamo zamku prevelikog ega. Iako će svaki znak osetiti blagodeti ove energije sve do juna 2027. godine, izabranim znakovima smeši se "izvanredna sreća" već od ovog juna.

Lav

Pripremite se, Lavovi, jer ulaskom Jupitera u vaš znak 30. juna započinje vaše najsrećnije razdoblje u više od decenije. Ta pozitivna energija pratiće vas celu godinu, tokom koje ćete sa lakoćom moći da ostvarite uspeh na svakom životnom polju. Mnogi od vas će upoznati ljubav svog života, a dogodiće vam se i onaj karijerni iskorak koji godinama čekate.

Vodolija

Vodolije, vaš ljubavni život se možda trenutno čini jednoličnim, ali to se uskoro menja. Od juna 2026. sve seda na svoje mesto u vašim odnosima jer postajete jedan od najsrećnijih znakova u ljubavi. Ovo je idealno vreme za upoznavanje srodne duše, obnovu stare veze ili ulazak u brak i dugoročnu, posvećenu vezu.

Ovan

Ovnovi, sve čemu ste se nadali na ljubavnom planu napokon će se ostvariti početkom juna. Tokom godinu dana, dok je Jupiter u Lavu, mnogi od vas naići će na vezu iz prošlog života, gde su dve duše spremne da se ponovo susretnu. Prisutnost planete sreće u vašoj kući ljubavi pomoći će vam da se osećate usklađenije sa svojom svrhom.

Škorpija

Škorpije, iako ste u poslednje vreme možda izvlačili deblji kraj, vaša sreća uskoro će se drastično popraviti. Ovo je jedno od vaših najsrećnijih razdoblja u više od decenije po pitanju poslovnog uspeha i sticanja bogatstva. Počnite da vizualizujete svoj posao iz snova jer su velike šanse da postane stvarnost, a vaši planovi pretvoriće se u vrlo profitabilan poduhvat.

Rak

Rakovi, nakon vrlo srećne godine Jupiter napušta vaš znak, ali vaša sreća ne nestaje. Znak Lava vlada vašim poljem novca, pa prisutnost planete sreće u njemu tokom sledeće godine znači da će vreme i energija koje uložite u karijeru doneti zagarantovan uspeh. Vaš svakodnevni trud napokon će biti prepoznat, a finansijska situacija počinje dramatično da se popravlja.

Autor: D.S.