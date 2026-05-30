SPECIJALNI HOROSKOP: Retrogradni Merkur vam hakuje život! Saznajte koja ste aplikacija u Zodijaku i šta vas stvarno čeka!

Zaboravite na gledanje u šolju i zvezde koje vam „obećavaju bogatstvo“. Živimo u digitalnom dobu, pa su se i planete prebacile na optički internet. Pogledajte surovu astro-analizu vašeg znaka bez rukavica i ulepšavanja!

OVAN – Vi ste: TikTok algoritam

Astro dijagnoza: Vaš mozak trenutno radi na 120 obrtaja u minuti. Nemate strpljenja ni za šta što traje duže od 7 sekundi. Ako vam neko odmah ne odgovori na poruku, spremni ste da ga blokirate i proglasite državnim neprijateljem.

Klik-savet: Udahnite. Svet nije spor, vi ste prebrzi. Smanjite doživljaj pre nego što sami sebi spržite procesor.

BIK – Vi ste: Aplikacija za dostavu hrane (koja je pala)

Astro dijagnoza: Vaš unutrašnji mir zavisi isključivo od stanja na računu i stanja u frižideru. Trenutno ste u fazi kada odbijate da se pomerite iz zone komfora. Ako vas neko tera na promenu, gledate ga kao da vam je uzeo poslednje parče pice.

Klik-savet: Pokrenite se. Da, napolju je svet, a ne samo vaš kauč. Mali korak van šablona neće vas ubiti, obećavamo.

BLIZANCI – Vi ste: 45 otvorenih tabova u pretraživaču

Astro dijagnoza: Na jednom tabu čitate vesti, na drugom gledate letovanja, na trećem se dopisujete sa tri osobe odjednom, a u pozadini vam gori ručak. Šarmirate sve oko sebe, ali iskreno – nemate pojma gde ste pošli ni šta ste jutros hteli da uradite.

Klik-savet: Kliknite na „Close all tabs“. Fokusirajte se na jednu stvar bar pola sata, inače ćete poslati šefu poruku namenjenu simpatiji.

RAK – Vi ste: Opcija „On This Day“ (Sećanja) na Fejsbuku

Astro dijagnoza: Vi živite u prošlosti više nego istoričari. Sposobni ste da se rastužite zbog poruke koju vam je bivši poslao 2018. godine. Svi vas nerviraju jer su „grubi“, a vi biste samo da se sakrijete pod ćebe i gledate emotivne videe sa kucama.

Klik-savet: Obrišite keš memoriju u glavi. Prošlost je prošla, a sadašnjost vam upravo šalje obaveštenje koje propuštate.

LAV – Vi ste: Instagram filter koji svi koriste

Astro dijagnoza: Drama, sjaj i svetla reflektora. Ako niste u centru pažnje, osećate se kao da niste ni ustali iz kreveta. Trenutno vam ego radi u tri smene, ali pazite – ljudi počinju da prevrću očima na vaše monologe o tome kako ste neshvaćeni i najbolji.

Klik-savet: Isključite prednju kameru na dan-dva. Pohvalite nekog drugog, čisto da vidite kako izgleda kada niste glavni lik u tuđem životu.

DEVICA – Vi ste: Excel tabela sa milion formula

Astro dijagnoza: Pokušavate da stavite život, emocije i ponašanje drugih ljudi u tabele. Pošto ljudi nisu matematičke formule, to vas izluđuje. Vaš perfekcionizam je trenutno dostigao nivo gde vam smeta i pogrešan font u nečijem mejlu.

Klik-savet: Život je haos i to je u redu. Pustite neku stvar da propadne, svet se neće srušiti, a vi ćete konačno prestati da škripite zubima noću.

VAGA – Vi ste: Ekran za izbor „Prihvati ili odbij kolačiće“

Astro dijagnoza: Neodlučnost vas ubija. Sat vremena razmišljate da li da izađete u provod ili ostanete kod kuće, a na kraju ostanete kod kuće jer je isteklo vreme za odluku. Pokušavate svima da ugodite, pa na kraju vi izvisite.

Klik-savet: Presecite jednom u životu bez straha. Ko vas voli, voleće vas i kada kažete istorijsko „NE“.

ŠKORPIJA – Vi ste: Incognito mod u pretraživaču

Astro dijagnoza: Vi sve znate, sve pratite, a niko ne zna ništa o vama. Vaša paranoja je trenutno na vrhuncu – u svakom pogledu vidite zaveru, a u običnom „Dobro jutro“ tražite skriveni motiv. Opasni ste po okolinu ako vam neko stane na žulj.

Klik-savet: Spustite taj špijunski dvogled. Ludi uglavnom nemaju plan da vas zeznu, samo su previše sebični i misle na sebe. Opustite se.

STRELAC – Vi ste: Pop-up prozor „Imate besplatno putovanje“

Astro dijagnoza: Vaš duh je u Šangaju ili na Maldivima, ali vaše telo je zarobljeno u kancelariji ili kući. Rutina vas bukvalno davi. Trošite pare koje nemate na stvari koje vam ne trebaju, samo da biste osetili nalet adrenalina.

Klik-savet: Ne morate da kupite kartu za avion da biste pobegli od dosade. Promenite kafić, promeni frizuru ili prošetajte drugom rutom.

JARAC – Vi ste: LinkedIn profil u obliku čoveka

Astro dijagnoza: Vi ne znate za odmor. Čak i kada ležite, vi zapravo razmišljate kako da monetizujete svoje slobodno vreme. Hladni ste prema okolini jer smatrate da su svi previše neozbiljni. Emotivni život vam liči na poslovni sastanak.

Klik-savet: Deinstalirajte se na par sati. Popijte piće, pustite glupu muziku i dozvolite sebi da budete „neproduktivni“. Svet neće bankrotirati ako vi malo odmorite.

VODOLIJA – Vi ste: ChatGPT koji je malo „poblesavio“

Astro dijagnoza: Vaše ideje su toliko u 3026. godini da vas ljudi u 2026. bledo gledaju. Kontrirate svima samo zato što vam je dosadno da se slažete sa većinom. Distancirani ste i glumite robota, iako u vama kuva unutrašnji bunt.

Klik-savet: Spustite se na Zemlju među nas obične smrtnike. Ponekad su najjednostavnija rešenja i najbolja, ne morate za sve da izmišljate toplu vodu.

RIBE – Vi ste: Screen saver koji pluta u svemiru

Astro dijagnoza: Vi ste se zvanično odjavili iz realnosti. Mašta vam radi vrhunski, ali zaboravljate gde ste ostavili ključeve, telefon i gde treba da se pojavite za pola sata. Ako vas neko pita nešto ozbiljno, samo se „zamrznete“.

Klik-savet: Uzemljenje! Platite račune, javite se ljudima na vreme i shvatite da se problemi ne rešavaju tako što ćete samo otplivati u drugi ugao akvarijuma.

Autor: D.S.