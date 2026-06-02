DNEVNI HOROSKOP: Ribe su na životnoj prekretnici, Rakove očekuje povoljan dan, a ovom znaku se savetuje da se opusti

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za utorak, 2. jun.

OVAN

Vi želite puno toga da uradite, al iimate malo vremena. Obavezno se posvetite najbližim prijateljima i saslušajte šta imaju da vam kažu. Novo prijateljstvo vas očekuje u večernjim časovima. U pitanju je osoba suprotnog pola i ko zna, možda ovo preraste u nešto više.

BIK

Pokušajte da stvari ne komplikujete više nego što to već jesu. Mogli biste upasti u neprijatnu raspravu ili svađu sa nekim bliskim i dragim. Lakši i mirniji put je ipak pravi put. Opustite se i ne prihvatajte stvari previše ozbiljno i sa težinom.

BLIZANCI

Nemojte razmišaljati previše unapred. Trenutnu situaciju posmatrajte iz trenutne perspektive, jer vi ne možete predvideti kako će se stvari odvijati u budućnosti. Sve u svoje vreme. U drugom deli dana bićete u u dobrom raspoloženju, pa će se i okolnosti oko vas tako odvijati.

RAK

Ova je izuzetno povoljan dan za vas. U vama će se aktivirati vulkan pozitivne energije i sjajnih ideja. Sve što vam padne na pamet zapišite na papir, jer ćete od silnog uzbuđenja pola toga zaboraviti, a moglo bi da vam koristi u budućnosti.

LAV

Vi želite više stvari istovremeno i prosto ne znate kako to da izvedete. Opustite se. Brže ćete i uspešnije stići do cilja ukoliko budete rešavali jedno po jedno pitanje. U poslepodnevnim časovima nemojte ništa ozbiljno raditi, opustite se i uživajte. Veče je stvoreno za ljubav.

DEVICA

Danas ćete zablistati na poslu. Ideja koju budete izneli pred kolektiv biće zaista impresivna i nikoga neće ostaviti ravnodušnim. To će za vas biti veliki plus i očekuje vas siguran naperedak. Povedite povedite računa o tome ko vam je pravi prijatelj a ko ne. Iskoristite svoju intuiciju i ne dozvolite da vas nasamari neko ko vam se predstvalja kao prijatelj.

VAGA

Okolina ne poštuje vaše stavove na način na koji biste i to želeli i to vas vređa. Nemojte srljati da previše menjate trenutno stanje. Neke stvari nisu u vašoj moći, zato nemojte ni da vas brinu i vređaju. Imajte vere u sebe i kad tad će se pokazati prava istina.

ŠKORPIJA

Problemi koji vam se motaju po glavi danas doprinose tome da vas ljudi iz vaše najbliže okoline izbegavaju. Suočite se sa istinom - oni postoje samo u vašoj glavi! Popričajte o ovome sa nekim u koga imate poverenja. Radeći na tome, osećaćete se manje izolovani od ostatka sveta.

STRELAC

Ono što ste dugo priželjkivali najzad postaje stvarnost - dobićete dugo željeni poklon. Ne zaboravite da profesionalne obaveze ispunjavate i poslovnu situaciju držite pod kontrolom. U popodnevnim časovima, razgovor sa jednom bliskom osobom pomoći će vam da se rešite nepotrebne tenzije.

JARAC

Vi prezirete površnost. Danas ćete, na žalost, imati utisak da svi oko vas govore samo o tome ko je šta obukao, šta je kupio, kakav automobil vozi i slično. Nervira vas to što svi zaboravljaju na prave ljudske vrednosti.

VODOLIJA

Danas se problemi mogu pojaviti samo ako stvari ne shvatite dovoljno ozbiljno. Čuvajte se nepromišljenosti. Držite se dobro poznatih puteva i osoba koje su od poverenja. U večernjim časovima nađite način da uspostavite duševni mir.

RIBE

Jedina stvar koju sa sigurnošću možete tvrditi za romantiku jeste da je nepredvidljiva. Možda se upravo danas nađete na životnoj prekretnici i vašu vezu podignete na viši nivo. Na početku ste nečega zaista jedinstvenog. Zbog situacije koja se odvija po vašim planovima, narednih dana bićete puni samopouzdanja.

Autor: Jovana Nerić

