DNEVNI HOROSKOP: Ribe sa lakoćom postižu sve što žele, rak je spreman na sve, a ovom znaku se savetuje da se 'spusti na zemlju'

Pogledajte sta su vam zvezde pripremile za nedelju, 9. novembar.

OVAN

Ne dozvolite da vas iko danas sputava u onome što ste zacrtali da treba da ispunite. Potrebno vam je samo malo ulaganja pozitivne energije, jer danas na putu do uspeha neće biti prepreka. Nečija nenaklonost, ipak, mogla bi da vam zasmeta. Ne poveravajte se nikome, pa čak ni osobama u koje imate poverenja. Danas se uzdajte samo u sebe.

BIK

Ako imate utisak da ste na izmaku snaga i da ne vidite rešenje, budite svesni da neka stvari u životu ne treba forsirati. Ako pored celokupnog truda rezultati i dalje izostaju, bilo bi dobro da energiju usmerite u neke druge projekte. Ponekad, jako je bitno znati kada se treba zaustaviti. Ovog dana je prilika da pokažete da li ste tu životnu lekciju zaista usvojili.

BLIZANCI

Unesite malo radosti u vaš život. Nema razloga da ne budete srećni. Ako imate utisak da se u vazduhu oseća izvesna napetost, pripišite to vašoj imaginaciji. Uživajte u danu koji vam je dat i iskoristite njegov puni potencijal. Male stvari bi mogle da vam izazovu veliku glavobolju samo ako im vi to dopustite. Budite iskreni i prema sebi i prema drugima.

RAK

Oslobodite vašu energiju i pokažite svetu da ste spremni za svaku bitku. Danas ćete biti veoma uticajni na vaše prijatelje, a ovo naročito iskoristite ukoliko mislite da u nečemu greše. Svaki vaš savet naići će na topao prijem. Samo, ne dozvolite da tuđi problemi postanu vaši. Tajna je u tome da budete svoji i verujete vlastitoj proceni.

LAV

Spustite se na zemlju. Ne morate imati svaki novi uređaj ni svaku najmoderniju krpicu na ovom svetu. Ako nastavite da budete toliki matrijalista, nećete biti srećni šta god budete imali. Postoje stvari koje se ne mogu kupiti, a koje su mnogo važnije, nastojte njih da negujete.

DEVICA

Danas se okrenite ka duhovnoj strani svoje ličnosti. Idite na čas joge, meditirajte ili radite neku vežbu za psihičko usavršavanje. Vrlo je važno da uravnotežite svoje telo, um i dušu. Što se više budete posvetili radu na balansu između tih segmenata života, bićete srećniji. Ako imate vremena, nije loš ni čas intenzivnog energičnog plesa.

VAGA

Danas budite u prisustvu ljudi koji će vam pomoći da se osećate dobro. Nema razloga da sedite zatvoreni u sobi i budete depresivni, kada znate da postoje oni koji vas vole i koji bi rado svoje vreme proveli sa vama. Ne mislite da su zauzeti i da nemaju vremena da vas saslušaju. Imajte samopouzdanja i vere u sebe.

ŠKORPIJA

Nemojte se danas opeterećivati događajima iz prošlosti. Vreme je da krenete napred. Ustanite iz kreveta kao da ste ponovo rođeni i da je ovo vaš prvi dan na planeti. Shvatite koliko ste srećni što ste živi i koliko snage u sebi imate. Iskoristite svoju moć jer će ona danas biti jača nego inače.

STRELAC

Ako ne budete vodili računa o tome da zaštitite sebe, danas bi moglo doći do nekog emocioalnog sukoba. Svako će vas nagaziti ukoliko to budete dozvolili. Uverite ih da niste ranjivi i da znate da se branite. Naći će se neko ko će vas napasti, a na vama je da se odbranite. Imajte samopouzdanja i ostanite smireni.

JARAC

Danas pazite da ne ostanete neprimećeni. Neka vaša pojava bude takva da vas ljudi zapaze i zapamte. Pokušajte da u drugima vidite ono pozitivno, umesto da osuđujete i konstantno pronalazite mane svima. Ljudi neće želeti da se druže sa vama i trpe vaše osude, pa biste se uskoro mogli osećati usamljeno.

VODOLIJA

Nemojte da se ponašate kao da znate odgovore na sva pitanja. Ovaj stav vas neće nikud odvesti. Budite svesni da sve i jedna osoba koju ste upoznali može nečem novom da vas nauči. Ne potcenjujte nikoga. Nekoliko neobaveznih reči danas sa jednim strancem bi moglo da potpuno promeni vaše viđenje sveta. Potrudite se da zadržite vedar duh.

RIBE

Danas ste veoma rečiti i vaše samopouzdanje je izuzetno izraženo. I sami primećujete snagu vaših emocija i ličnosti. Iskoristite ovu prednost ako želite da napredujete u poslu kojim se bavite. Imaćete prilično uticaja na vaše nadređene i sa lakoćom postižete sve što ste zamislili. Takođe, ne pristajte da vam drugi govore kao treba da se ponašate.

Autor: Jovana Nerić