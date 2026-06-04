Dnevni horoskop: Bikovi su razdražljivi, Rakovi su u poslu preko glave, a Device...

Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka.

OVAN

Problem sa ispunjavanjem roka može značiti snažan pritisak na vas. Oslonite se na članove tima. Danas možete upoznati fatalno privlačnu osobu na nekom društvenom okupljanju. Sledi period zbližavanja. Probavne tegobe. Izbegavajte brzu hranu.

BIK

Ključ uspeha je u tome da poštujete prioritete i da sve pažljivo analizirate pre nego što donesete odluku. Danas ćete na sve reagovati preosetljivo, pa su moguće rasprave s partnerom i ukućanima. Variranje pritiska. Nemojte zanemarivati simptome.

BLIZANCI

Izuzetno važan razgovor u vezi s novim angažmanom obeležiće ovaj dan na poslu. Moguće je iznenadno poslovno putovanje. Ovaj dan vam donosi pomešana osećanja prema partneru. U poslednje vreme se ponaša prilično čudno. Takva situacija vam stvara nervozu i napetost.

RAK

Problem s pravilnom organizacijom vremena postavlja vas pred poseban izazov. Povećan obim posla zahteva nove članove tima. Atmosfera nervoze i impulsivne reakcije između vas, vašeg partnera i ukućana. Aritmija, obratite se kardiologu.

LAV

Vaši pregovori mogu imati neočekivani preokret, i to u trenutku kad već budete pomislili da ste postigli dogovor. Problem s jednim od ukućana će zaokupiti vašu pažnju. Otvorenim razgovorom ćete to prevazići. Poteškoće s glasnim žicama, promuklost.

DEVICA

Problem u komunikaciji sa saradnicima ili kolegama izbaciće vas iz takta. Moguć je verbalni konflikt s kolegom. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentan period. Očekuju vas rasplet i kompromis. Pojačajte unos vode, čajeva, preti vam dehidracija organizma.

VAGA

Ovaj dan može obeležiti verbalni konflikt s nadređenima ili s kolegama na poslu. Neko od kolega gradi rivalski odnos prema vama. Pomalo delikatnu situaciju može da vam stvori udvaranje jednog od nadređenih na poslu. Tu nemate nikakvih dilema. Moguća je prehlada.

ŠKORPIJA

Naporni pregovori s poslovnim partnerima ili sukob interesa mogu obeležiti ovaj dan. Pažljivo birajte reči o nadređenima. Partner s vremena na vreme ispoljava veliku sumnju u vas. Budite otvoreniji i pričajte o svemu. Potrebni su vam opuštanje i više fizičke aktivnosti.

STRELAC

Saznaćete šta se neko vreme odvijalo vama iza leđa. Mnogo spletki i zakulisnih radnji može isplivati na površinu. Slobodni Strelčevi mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Variranje pritiska, obratite se kardiologu.

JARAC

Nesporazum s poslovnim partnerima može da doprinese značajnom gubitku. Potrudite se da preciznije birate reči. Ne prestajete da razmišljate o osobi koju ste upoznali preko prijatelja. Uskoro sledi zbližavanje. Problemi s kožom, pojačajte unos vode.

VODOLIJA

Glavna tema biće razgovor s nadređenima. Budite obazrivi prilikom izlaganja vaše verzije proteklih zbivanja. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju svoju srodnu dušu preko društvenih mreža ili na putovanju. Nesanica, razlog tome je preterana aktivnost, premorenost.

RIBE

Zastoj na finansijskom planu može da stvori komplikovanu situaciju i spreči vas da dalje razvijate posao. Vaš odnos s partnerom može da prolazi kroz krizu poverenja, ali će se sve brzo srediti. Potrebni su vam odmor i opuštanje.

Autor: A.A.