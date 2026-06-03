Dnevni horoskop: Ovnovi su razdražljivi, Lavovima sledi odlična poslovna ponuda, a Devicama...

Dnevni horoskop za 3. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta svako znak očekuje ove srede.

OVAN

Problem sa ispunjenjem krajnjeg roka može biti glavna tema. Primenite rezervni plan. Danas ćete biti izuzetno razdražljivi, pa vrlo lako možete impulsivno reagovati na partnerove komentare. Kratkotrajne razmirice. Nesanica vas muči već duže vreme.

BIK

Danas ćete iznenada otići na poslovno putovanje. Možete biti pozvani radi nekih važnih spornih pitanja koja se tiču zajedničkog posla. Očekuje vas dogovor o rešenju važnog egzistencijalnog problema. Boravite više na vazduhu s prijateljima.

BLIZANCI

Danas do vas mogu dopreti spletke kolege za kog ste mislili da je dobronameran. Moguća je rasprava. Osećate sve veću privlačnost prema osobi koju ste upoznali na zabavi kod prijatelja. Sledi zbližavanje. Sad je vreme da jedete što više voća i povrća.

RAK

Ovaj dan obeležiće uspeh u radu s klijentima i mušterijama. Ostvarili ste konkurentnu prednost i idete ka vrhu. Današnji dan vam donosi lepe trenutke s partnerom. Vaš odnos je sve bolji, kvalitetniji. Problemi sa alergijom. Reagujete na mnoge alergene, potrebna vam je terapija.

LAV

Ukoliko želite da napredujete, ovaj period je idealan za to. Sledi vam odlična poslovna ponuda s neočekivane strane. Previše vremena provodite rešavajući obaveze, pa danas možete dobiti kritiku od partnera. Problem s kičmom. Nemojte je previše opterećivati.

DEVICA

Završetak jednog ciklusa u napredovanju u karijeri, ali i početak nove etape u poslovanju doneće vam novi elan. Odnos s partnerom može se kretati uzlaznom putanjom, pa vas očekuju lepa dešavanja krajem dana. Opustite se u izlasku s prijateljima.

VAGA

Danas budite oprezni prilikom javnih nastupa i razgovora s nadređenima. Mogući su nesporazumi. Možete očekivati lep znak pažnje od partnera. Pred vama je romantičan izlazak udvoje. Više se krećite, postali ste vrlo statični.

ŠKORPIJA

Povoljan period za sve vrste poslovanja. Ispoljićete visoku efikasnost u obavljanju čak i najtežih radnih zadataka. Ovaj dan vam donosi ozbiljan razgovor s partnerom. Poći će vam za rukom da prevaziđete dugotrajan problem. Prehlada koja počinje temperaturom.

STRELAC

Nezaposlene Strelčeve očekuje odlična poslovna ponuda. Pred vama je važan razgovor za posao. Pozitivan razvoj događaja između vas i osobe koju ste nedavno upoznali na nekoj zabavi kod prijatelja. Tahikardija, povišeni pritisak, obratite se kardiologu.

JARAC

Pruža vam se prilika da izgradite čvrste temelje za dugotrajan posao i rad na unosnim projektima. Partner se distancirao i ne znate šta da mislite. Sve vreme analizirate gde ste pogrešili. Porazgovarajte o tome. Nervoza, napeti ste zbog poslovnih dešavanja.

VODOLIJA

Nalazite se u dilemi jer postoji mogućnost da pređete na višu poziciju i daleko bolje plaćeno mesto, ali u tome vam ne odgovaraju svi uslovi. Vaš lični magnetizam biće pojačan, pa će prilike za flert biti na svakom koraku. Ukočenost leđnih mišića, potrebni su vam opuštanje i masaža.

RIBE

Nerealno kratak rok za obavljanje posla donosi vam mnogo stresa i nervoze. Uprkos tome, izaći ćete na kraj sa izazovom. Nalazite se u dilemi jer prema partneru s kojim ste počeli da izlazite gajite pomešana osećanja. Problemi sa stopalima i skočnim zglobom.

Autor: A.A.