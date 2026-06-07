Ne mogu da preseku prošlost: Ovi horoskopski znakovi najčešće ostaju u kontaktu sa bivšima

Dok neki brišu broj telefona odmah nakon raskida, pripadnici ovih znakova teško odustaju od osoba koje su nekada voleli

Raskid za neke ljude znači kraj svake komunikacije i potpuno okretanje novom poglavlju života. Međutim, postoje i oni koji, čak i kada ljubav prođe, nastavljaju da održavaju kontakt sa bivšim partnerima. Astrologija tvrdi da određeni horoskopski znakovi imaju izraženiju potrebu da sačuvaju vezu iz prošlosti, bilo zbog emocija, nostalgije ili jednostavno zato što teško puštaju ljude do kojih im je nekada bilo stalo.

Rak se gotovo uvek nalazi pri vrhu ovakvih lista. Kao jedan od najemotivnijih znakova Zodijaka, teško zaboravlja zajedničke uspomene i ljude koji su ostavili trag u njegovom životu. Čak i kada prihvati da je veza završena, Rak često oseća potrebu da proveri kako je bivši partner i da li je srećan, što neretko dovodi do povremenih poruka i kontakta.

Ribe takođe teško zatvaraju vrata prošlosti. Njihova romantična priroda i sklonost idealizovanju bivših ljubavi često ih navode da dugo čuvaju emocije. Čak i kada više ne žele obnavljanje veze, Ribe neretko ostaju povezane sa bivšim partnerima kroz prijateljski odnos ili povremenu komunikaciju.

Na listi se nalaze i Vage, ali iz nešto drugačijeg razloga. One ne vole konflikte i teško podnose neprijateljske rastanke. Zbog toga često nastoje da sa bivšim partnerima ostanu u korektnim, pa čak i prijateljskim odnosima. Za njih je važno da se priča završi bez gorčine i teških reči.

Blizanci su posebna kategorija. Njihova radoznala priroda i potreba za komunikacijom često ih navode da ostanu u kontaktu sa ljudima iz svih faza života. Kod njih održavanje veze sa bivšima ne mora nužno da znači da osećanja još postoje – ponekad jednostavno ne vide razlog da potpuno prekinu komunikaciju sa osobom sa kojom su nekada delili važne trenutke.

S druge strane, Škorpije, Jarčevi i Ovnovi mnogo češće biraju potpun prekid kontakta. Kada odluče da je neko deo prošlosti, retko se vraćaju unazad. Upravo zato astrologi kažu da među znakovima postoje oni koji čuvaju uspomene i oni koji bez oklevanja zatvaraju vrata iza sebe. A da li ćete bivšem poslati poruku nakon raskida ili ga zauvek ostaviti u prošlosti, možda ipak zavisi malo i od zvezda.

Autor: S.Paunović