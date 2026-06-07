Dnevni horoskop: Ovnove očekuje unapređenje, a Rakove finanijski napredak

Dnevni horoskop za 7. jun. Detaljan astrološki plan za sve pripadnike Zodijaka Evo šta nas očekuje poslednjeg dana u sedmici.

OVAN

Neizvesnost i nepredviđena prepreka mogu vam danas stvoriti zastoj u poslovanju. Problem ćete prevazići timski, zajedničkim snagama. Obnavljanje veze sa osobom do koje vam je i dalje stalo može najaviti nastavak ljubavne priče. Problemi s vidom, promenite dioptriju.

BIK

Aspekti u vašem polju platnog prometa najavljuju vam povećani obim posla i obrt novca. Finansijski napredak. Dopada vam se jedna osoba s posla. Uživate posebnu podršku planeta da načinite prvi korak. Promenite režim ishrane, jer vas muče stomačni problemi.

BLIZANCI

Unapređenje i pohvale za uspešno završen projekat i početak rada na novom radnom zadatku. Uživate popularnost među saradnicima. Razmišljate o tome da ozvaničite svoju vezu i u svemu tražite krajnju svrhu. Moguća je formalizacija odnosa. Variranje pritiska.

RAK

Poseban uspeh očekuje Rakove koji rade u oblasti uslužnih delatnosti i sarađuju sa inostranstvom ili se bave turizmom. Finansijski napredak. Početak nove veze sa osobom u znaku Jarca ili Bika. One koji su u vezi očekuje zbližavanje. Više se krećite.

LAV

Veliki napredak u karijeri očekuje Lavove koji se bave kreativnim zanimanjima i prosvetom ili sarađuju s nekim iz inostranstva. Povećani priliv novca. Bogat društveni život i izlasci s prijateljima doneće vam novo poznanstvo. Veza s tom osobom može biti tajna. Više se odmarajte.

DEVICA

Vaš odnos sa saradnicima i nadređenima je sve bolji. Efikasno izvršavate radne zadatke, pa vas očekuju pohvale. Početak nove veze sa osobom koju poznajete preko posla. Ta veza može u početku biti tajna. Odlično se osećate, pozitivna energija vam vraća dobro raspoloženje.

VAGA

Ukoliko ste nezadovoljni trenutnim radnim mestom, uživate podršku planeta da napravite veliki preokret. Novi početak. Slobodne Vage očekuju brojni izlasci s prijateljima, pa tako mogu da upoznaju svoju srodnu dušu. Variranje pritiska.

ŠKORPIJA

Pozitivna energija ispunjava vaše polje novca i to će vam doneti priliv finansija s više strana. Početak nove saradnje. Pred vama je novo poglavlje na ljubavnom planu. Ljubav na prvi pogled, jedan Bik ili Lav može vas oboriti s nogu. Gubitak apetita, neraspoloženje, melanholija. Ukoliko potraje, obratite se lekaru.

STRELAC

Uspešan poslovni sastanak koji može rezultirati ugovorom o dugoročnoj saradnji. Uspeh u oblasti trgovine i turizma. Dopada vam se osoba koja nije slobodna. Moguća je tajna veza. Naravno, razmislićete dobro pre no što se upustite u ovaj odnos. Opstipacija, promenite režim ishrane.

JARAC

Vaši odnosi s nekim saradnicima danas mogu biti veoma napeti. Moguće su nesuglasice i nesporazumi. Vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu. Sledi period daljeg zbližavanja. Bolovi u vratu, ukočenost vratnog dela kičme.

VODOLIJA

Pozitivna energija unaprediće kvalitet vaše poslovne komunikacije sa saradnicima i nadređenima. Uspešan dogovor. Zbližićete se sa osobom koja vam je do sada bila prijatelj. Pravi je trenutak za početak veze. Pokušajte da poboljšate svoje fizičko i mentalno zdravlje jogom.

RIBE

Aspekti u vašem polju finansija mogu vam doneti nepredviđene izdatke. Oprez u rukovanju novcem. Pravi je trenutak da načinite prvi korak ka osobi koja vam se dopada. Očekuje vas romantičan izlazak. Pad imuniteta. Pojačajte unos vitamina i minerala.

Autor: Marija Radić