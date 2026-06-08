Tek kad osede dolazi novac: Ova 3 znaka postaju milioneri posle 50.

Astrolozi tvrde da za Bikove, Device i Jarčeve, pravo bogatstvo dolazi tek u zrelijim godinama, najčešće posle pedesete.

U astrologiji se često pominju određeni životni periodi koji mogu biti prelomni za finansijski napredak, posebno za znakove koji "kasnije cvetaju". To su godine kada se iskustvo, odluke iz prošlosti i zreliji pristup poslu počinju jasno odražavati na novčanu situaciju.

Evo koje znakove očekuje uspeh u zrelijim godinama.

Jarac

Strpljiv i disciplinovan, Jarac ne juri brzu zaradu. Godinama gradi sigurnu osnovu, pa tek kasnije ubira plodove svog rada. Upravo zbog tog dugoročnog pristupa često postaje finansijski stabilan u drugom delu života.

Devica

Device su pažljive sa novcem i retko greše u procenama. Iako napreduju sporije, ključni preokret dolazi kada nauče da raspodele obaveze i više ulažu tada njihova zarada naglo raste.

Bik

Iako voli uživanje, Bik do uspeha dolazi upornošću. Njegov novac najčešće dolazi kroz dugoročne investicije, nekretnine ili nasleđe, a pravi procvat stiže kasnije nego kod drugih.

Ključni periodi koji se često izdvajaju:

Oko 36–38 godina – prvi ozbiljniji zaokret, kada mnogi počinju da menjaju posao, način rada ili ulaze u stabilnije projekte

Oko 42–45 godina – jedan od najvažnijih finansijskih preokreta; tada se često vidi rezultat prethodnog truda i donose se odluke koje menjaju karijeru

Oko 49–52 godine – period stabilizacije i žetve, kada se dugoročni rad i ulaganja najviše isplateposle 50. godine – za određene znakove dolazi faza najveće finansijske sigurnosti i mira, jer se sve ranije odluke konačno slože u stabilnu celinu

U tom kontekstu, Jarčevi, Device i Bikovi se posebno često povezuju sa ovim kasnijim ciklusima, jer ne jure brze rezultate, već grade postepeno.

Važno je napomenuti da astrologija ove godine posmatra simbolično kao periode životne zrelosti i iskustva, a ne kao strogo pravilo.

Autor: Marija Radić