SVE IM IDE OD RUKE! Tri horoskopska znaka sledeće nedelje pratiće luda sreća – stižu pare, uspeh na poslu i ljubav iz snova!

Neke sedmice prolaze u znaku stresa, kašnjenja i nepredviđenih prepreka, ali predstojeći dani donose osećaj da se sve slaže baš onako kako treba. Prema astrološkim prognozama, sledeća nedelja biće posebno naklonjena trima horoskopskim znakovima kojima će se otvoriti brojne prilike na poslu, u ljubavi i svakodnevnom životu. Ako pripadate nekom od njih, spremite se za period u kojem će vam sreća biti veran saveznik!

Evo koja tri znaka će sledeće nedelje pokoriti horoskop:

Lav

Lavovi ulaze u period pun samopouzdanja i pozitivne energije. Zvezde im donose sjajne prilike za napredak na poslovnom planu, a njihove ideje napokon će dobiti pažnju i priznanje koje zaslužuju. Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju veliku pohvalu, novu poslovnu ponudu ili priliku za rad na projektu koji će ih dodatno istaknuti u radnom okruženju.

Ni privatni život neće zaostajati. Slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih odmah potpuno zaintrigirati, dok će oni koji su u vezi uživati u mnogo skladnijoj komunikaciji i lepim zajedničkim planovima. Sve što budu radili pratiće velika doza sreće.

Devica

Device će tokom sledeće nedelje imati osećaj da se sav njihov minuli trud napokon isplaćuje. Situacije koje su ih ranije opterećivale i kočile počeće same od sebe da se rešavaju, a pred njima će se otvoriti mogućnosti koje su dugo priželjkivale. Posebno povoljan period očekuje ih kada su u pitanju finansije, priliv novca i organizacija važnih životnih planova.

Njihova prepoznatljiva smirenost i praktičnost pomoći će im da donesu odlične odluke bez nepotrebnog premišljanja. Upravo će zahvaljujući toj stabilnosti ostvariti nekoliko značajnih pobeda koje će im drastično podići raspoloženje.

Strelac

Strelčevi će definitivno biti među najvećim srećnicima u narednim danima. Pred njima je razdoblje ispunjeno ekskluzivnim vestima, zanimljivim susretima i prilikama za širenje vidika. Mogući su iznenadni pozivi, putovanja ili projekti koji će ih potpuno izvući iz monotone rutine i doneti uzbuđenje koje toliko vole.

Njihov optimizam biće zarazan za okolinu, a upravo će ih pozitivan stav dovesti do novih poznanstava i veoma korisnih kontakata. Šta god da odluče da pokrenu, imaće osećaj da se sve okolnosti slažu u njihovu korist, pa je ovo idealan trenutak da naprave odlučujući korak prema cilju koji već neko vreme odlažu.



Autor: D.S.