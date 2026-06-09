Horoskopski znaci koji bi ovog leta mogli da daju OTKAZ

Leto je godišnje doba koje mnogima donosi osećaj slobode, ali i trenutak kada prvi put ozbiljno zastanu i zapitaju se: "Je li ovo posao kojim želim da se bavim?"

Dok temperature rastu, a inboks postaje sve teže ignorisati sa plaže, brojni ljudi upravo tokom leta donose odluke koje su mesecima odgađali. Među njima je i ona velika - dati otkaz.

Astrologija, naravno, ne može odlučiti umesto vas, ali određeni znaci ovog leta mogli bi da osete posebno snažnu potrebu za promenom, begom iz rutine i traženjem nečeg smislenijeg. Neki će poželeti više slobode, drugi će konačno izgubiti strpljenje za loše radno okruženje, a treći će jednostavno shvatiti da su prerasli posao koji rade.

Evo koji bi znaci ovog leta najlakše mogli reći: "Dosta mi je."

Blizanci

Blizanci već neko vreme osećaju unutrašnji nemir, ali tokom leta taj će osećaj postati gotovo nemoguće ignorisati. Poslovi koji su im nekada bili zanimljivi sada im deluju monotono, a rutina ih iscrpljuje više nego inače. Kako su po prirodi znatiželjni i skloni promenama, mogli bi impulsivno početi da gledaju oglase za posao ili maštaju o potpunom zaokretu karijere.

Najveći problem? Više ne osećaju uzbuđenje. A kada Blizanci izgube mentalnu stimulaciju, teško ostaju na jednom mestu.

Lav

Lavovi ovog leta žele više priznanja, više novca i više poštovanja. Ako osećaju da ih na poslu uzimaju zdravo za gotovo, vrlo brzo bi mogli da zaključe da zaslužuju bolje. Posebno će ih frustrirati situacije u kojima njihov trud prolazi nezapaženo ili kada imaju osećaj da stagniraju dok drugi napreduju.

Leto im donosi pojačano samopouzdanje pa bi neki Lavovi mogli odlučiti da rizikuju i pokrenu sopstveni projekat ili prihvate posao koji ih više ispunjava kreativno i finansijski.

Škorpija

Škorpije ne daju otkaz preko noći - barem ne na prvi pogled. One dugo ćute, analiziraju i skupljaju frustracije, a onda iznenada nestanu iz firme bez previše objašnjenja. Ovog leta mogli bi da dosegnu tačku pucanja, posebno ako rade u toksičnom okruženju ili imaju osećaj da ih kolege i nadređeni iscrpljuju.

Kada Škorpija oseti da posao negativno utiče na njegovo mentalno zdravlje, više nema puno prostora za pregovore. Mnogi bi mogli da odluče da stave sebe na prvo mesto, čak i ako još nemaju potpuno razrađen plan za dalje.

Strelac

Strelčevi teško podnose osećaj zarobljenosti, a leto u njima dodatno budi želju za slobodom, putovanjima i novim iskustvima. Upravo zato mogli bi početi da preispituju posao koji ih veže za kancelariju, stroga pravila ili svakodnevnicu koja im deluje predvidljivo.

Neki će maštati o radu na daljinu, selidbi ili čak pauzi od karijere kako bi "prodisali". Ako im posao već neko vreme guši spontanost i osećaj života, postoji velika šansa da će ovog leta odlučiti da naprave rez.

Ribe

Ribe često ostaju predugo na poslovima koji ih emocionalno iscrpljuju jer ne vole sukobe i teško postavljaju granice. No ovog leta mogle bi prvi put jasno da osete koliko su umorne od davanja energije mestima koja im ništa ne vraćaju.

Posebno će ih pogoditi poslovi bez empatije, preterani stres i hladna atmosfera. Mnoge Ribe mogle bi da požele da pronađu posao koji ima više smisla, kreativnosti ili osećaja svrhe - čak i ako to znači manju platu ili potpuno novi početak.

Naravno, otkaz nije odluka koju treba donositi impulsivno, bez plana i sigurnosne mreže. Ipak, ponekad upravo osećaj nezadovoljstva postane prvi znak da je vreme za promenu. A za neke horoskopske znakove ovo bi leto moglo biti upravo ono razdoblje kada će konačno skupiti hrabrost i napraviti prvi korak prema nečem novom.

Autor: S.M.