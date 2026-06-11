TRI ZNAKA KOJA ĆE OD DANAS PROCVETATI: Kiron donosi neverovatnu sreću, tuga napokon postaje prošlost!

Nakon dužeg razdoblja, tri horoskopska znaka od 11. juna 2026. godine ponovo osećaju istinsku sreću. Uticaj Kirona, poznatog kao veliki iscelitelj, ovog četvrtka donosi veliki preokret i priliku da se tuga ostavi iza sebe i nastavi život na zdrav način.

Ovo je dan za radost, trenutak kada shvatamo da su uloženi trud i strpljenje napokon doveli do kraja perioda sete i otvorili vrata novoj nadi.

Rak

Tuga sa kojom ste se suočavali, Rakovi, povezana je sa porodicom, što je često posebno bolno. Ovog četvrtka osetićete kako isceljujuća energija Kirona deluje u vašem životu. Vi i član porodice rešićete problem koji je odavno trebalo da bude rešen. Bilo da se radilo o staroj zamerci ili dugotrajnoj svađi, došlo je vreme za pomirenje i novi početak. Spremni ste da ponovo izgradite poverenje i krenete dalje, a osmeh i zagrljaji ispuniće vašu svakodnevicu.

Vaga

Kiron ulazi u vaš svet kako bi vam doneo mir koji vam je preko potreban. Postoji osoba u vašem životu sa kojom ste dugo trebali da razgovarate, Vage, a upravo danas taj razgovor će se konačno dogoditi. Nema razloga za strah od ishoda, jer ovaj tranzit donosi samo dobre vesti. Rezultat će biti ponovno povezivanje i obostrana sreća. Potpuno ste spremni da odbacite i poslednje ostatke tuge, jer sada vidite da je sve u redu. Više niste zarobljeni u prošlosti – pred vama su sloboda i radost.

Škorpion

Tokom ovog tranzita, Škorpioni, spremni ste da uložite emocionalni napor i oslobodite se onoga što vas muči. Danas vidite svoj život onakvim kakav zaista jeste, što vas podstiče da shvatite kako ne želite da provedete više ni sekund oplakujući svoju sudbinu. Birate pozitivu jer razumete da vam razmišljanje o negativnom ne donosi ništa dobro. Isceliteljska moć Kirona radi u vašu korist. Shvatate da je život dragocen i da ga vredi živeti u miru. Tugu vidite onakvom kakva jeste – prolazna. Vreme je da joj kažete zbogom.

Autor: D.S.