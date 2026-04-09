KRAJ AGONIJE ZA TRI ZNAKA: Od danas kreće totalni preokret – evo ko se konačno rešava tereta i mračne prošlosti!

Nakon 9. aprila, za tri horoskopska znaka završava se mučan period pun prepreka. Astrološki gledano, razlog za ovaj veliki preokret je Hiron, koji kreće direktno u znaku Ovna. Ovaj tranzit nam pomaže da se suočimo sa samom suštinom problema i da sami stavimo tačku na sopstvene nevolje.

BLIZANCI: Više ne možete da trpite

Upravo 9. aprila shvatićete da ste došli do ivice izdržljivosti. Težak period postao je prevelik teret i spremni ste da preduzmete konkretne korake. Iako su vas poteškoće preplavile, izlaz je oduvek postojao, ali ste iz nekog razloga odlučili da ostanete u toj zoni komfora. U četvrtak ćete konačno zgrabiti priliku i rešiti se problema jednom zauvek.

To neće biti lak proces i biće vam potrebno mnogo mentalne snage da odbacite stari način razmišljanja, ali ćete uspeti. Shvatate da je život samo vaš i da ne pripada nikome drugom. Vreme je da počnete da dišete punim plućima, slobodni od svakog balasta.

VAGA: Snaga je u vašim rukama

Direktni Hiron vas stavlja u poziciju moći. Od 9. aprila otvara se prozor za veliku životnu promenu, ali ona se neće dogoditi sama od sebe. Svrha ovog tranzita je da vas pogura u akciju. Ovo je vaša šansa da se izvučete iz mulja u kojem ste se našli, svesni da ste jedina osoba koja može sebi da pomogne.

Ovo je dan kada odbacujete teret koji predugo nosite na leđima. Jednostavno više ne možete podneti ni minut potištenosti i lošeg raspoloženja. Vreme je da se izdignete, a zvezde su vam konačno naklonjene.

JARAC: Povratak izgubljenog samopouzdanja

Postoji nešto što sebi nikada nećete dopustiti – a to je da izgubite svest o sopstvenoj vrednosti. To ne dolazi u obzir! Svesni ste koliko vredite i niko vam to ne može oduzeti. Posedujete neverovatan instinkt za preživljavanje koji će se u četvrtak posebno aktivirati. Donećete odluku koja će vas iz mraka izvući direktno na svetlost.

Videli ste kako izgleda kada vam je samopouzdanje poljuljano i taj osećaj vam se nimalo ne dopada. Znate da zaslužujete mnogo više od stalne borbe sa vetrenjačama. Zato se sada odlučno okrećete i odlazite od svake negativnosti koja vas je sputavala.

Autor: D.S.