Veliki nebeski preokret stiže OVOG datuma: Tri horoskopska znaka osetiće najviše njegov uticaj, evo šta ih čeka

Pun Mesec koji stiže 25. marta 2026. godine neće imati isti uticaj na sve znakove Zodijaka. Dok će ga neki jedva osetiti, za tri znaka ovaj astrološki događaj donosi veliku prekretnicu i završetak teškog perioda.

Astrolozi tvrde da će upravo Rak, Škorpija i Ribe osetiti snažnu energiju ovog Punog Meseca. Brige koje su ih pratile mesecima, neizvesnost i problemi koji su delovali bez rešenja polako počinju da nestaju.

Na njihovo mesto dolazi ono što su ova tri znaka dugo čekala – mir, stabilnost i osećaj prave sreće.

Rak

Rak je znak koji retko pokazuje koliko tereta nosi u sebi. Često ćuti, brine o svima i pokušava da održi mir čak i kada mu je najteže.

Pun Mesec u martu donosi veliko olakšanje. Problemi u porodici koji su se dugo vukli počinju da se rešavaju, a napetost koja je opterećivala dom polako nestaje.

Istovremeno, finansijski pritisak koji je mnoge Rakove mučio prethodnih meseci počinje da popušta. Situacija se stabilizuje, a osećaj sigurnosti ponovo se vraća.

U njihov život ulaze i ljudi koji ih konačno vide onakvima kakvi jesu i koji ih iskreno cene.

Za Rakove, sreća u ovom periodu izgleda jednostavno – miran dom, stabilnost i osećaj da su konačno na pravom mestu.

Škorpija

Škorpije su poznate po tome što sve emocije i brige često drže u sebi. Sumnje, neizgovorene reči i stres vremenom se nagomilavaju i postaju težak teret.

Pun Mesec u martu donosi trenutak kada se taj teret skida sa njihovih leđa.

Na poslovnom planu situacije koje su bile nejasne i stresne konačno dobijaju rasplet – i to najčešće u njihovu korist. Neizvesnost prestaje, a stvari postaju jasnije nego ranije.

U ljubavi dolazi do razrešenja. Odnos koji je bio nestabilan ili se učvršćuje i postaje jači nego ikada ili se završava, ali bez bola koji je ranije postojao.

Škorpije tako izlaze iz ovog perioda lakše, slobodnije i spremne za novu životnu fazu.

Ribe

Ribe su znak koji često veruje i nada se čak i kada okolnosti nisu na njihovoj strani. One dugo čekaju i trpe, verujući da će se stvari na kraju ipak promeniti.

Pun Mesec 25. marta donosi upravo takav trenutak.

Finansijski problemi koji su ih pratili počinju da se rešavaju. Novac dolazi stabilnije, a dugovi koji su izgledali kao nerešivi polako nestaju.

Na emotivnom planu mnoge Ribe konačno pronalaze toplinu i bliskost za kojom su dugo tragale. Usamljenost ustupa mesto osećaju pripadnosti i sigurnosti.

Najvažnije od svega, dolazi duboki unutrašnji mir – onaj zbog kojeg se dan započinje lakše, a noć završava bez briga.

25. mart donosi novu životnu fazu

Pun Mesec u martu za mnoge će biti samo još jedan astrološki događaj, ali za Rakove, Škorpije i Ribe on može označiti početak potpuno novog perioda.

Brige ostaju iza njih, a put ka stabilnosti i sreći se polako otvara.

Astrolozi poručuju da je najvažnije prihvatiti promene koje dolaze, jer ovaj Pun Mesec donosi energiju koja može promeniti tok događaja i otvoriti vrata koja su dugo bila zatvorena.

Autor: Marija Radić