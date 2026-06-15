Velika sreća im dolazi, a malo je falilo da odustanu: 3 znaka SUTRA dobijaju vetar u leđa

Postoje dani kada se stvari jednostavno slože same od sebe. Dani kada pravi ljudi iznenada uđu u naš život, kada stigne odgovor koji dugo čekamo ili kada se pojavi prilika za koju smo već pomislili da nam je zauvek izmakla.

Upravo takav utorak, 16. jun, očekuje tri horoskopska znaka kojima Jupiter donosi nalet sreće, optimizma i novih mogućnosti.

Posle perioda sumnji, čekanja i osećaja da se stvari ne pomeraju sa mrtve tačke, za Ribe, Lavove i Device stiže dan koji bi mogao da im vrati veru da se trud ipak isplati. Neke stvari možda neće doći onako kako su zamišljali, ali bi mogle da budu čak i bolje od onoga čemu su se nadali.

Jupiter, planeta sreće, rasta, obilja i životnih prilika, trenutno deluje posebno snažno. Njegova energija često donosi osećaj da se vrata koja su dugo bila zatvorena konačno otvaraju, a da prepreke koje su delovale nepremostivo odjednom postaju mnogo manje.

Kada je Jupiter direktan, lakše prepoznajemo prilike, spremniji smo da rizikujemo i verujemo u sopstvene mogućnosti. To je period kada se nagrađuju strpljenje, hrabrost i vera da će se stvari na kraju složiti baš onako kako treba.

Za Ribe, Lavove i Device ovaj utorak mogao bi da donese upravo takve trenutke. Nekome stiže potvrda da je bio na pravom putu, nekome neočekivana poslovna ili finansijska prilika, a nekome susret ili razgovor koji menja pogled na budućnost.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da sreća ovog puta neće doći kroz velika čuda, već kroz male događaje koji mogu da pokrenu mnogo veće promene. Zato vredi obratiti pažnju na ljude, prilike i znakove koje vam ovaj dan donosi.

Evo koji horoskopski znaci imaju najviše razloga za osmeh 16. juna.

Ribe

Ribe će ovog dana imati osećaj da im sve ide od ruke. Ono što će ih posebno obradovati jeste prilika da se posvete nečemu kreativnom, nečemu što ih iskreno ispunjava i odvodi od svakodnevnih briga.

Moguće je da će upravo kroz umetnost, stvaranje ili neki novi projekat pronaći osećaj slobode i zadovoljstva. Ono što počne kao spontana ideja moglo bi da preraste u nešto mnogo značajnije.

Najveća sreća za Ribe danas neće biti materijalna, već unutrašnji osećaj da su tačno tamo gde treba da budu.

Lav

Lavovi ulaze u dan sa velikim ambicijama, ali i sa osećajem da je konačno došlo njihovo vreme. Sve ono u šta su verovali i za šta su se trudili sada bi moglo da počne da daje prve rezultate.

Mnogi Lavovi dobiće potvrdu da su bili na pravom putu, čak i kada su sumnjali u sebe. Prilike koje se budu pojavile neće doći slučajno, već kao nagrada za upornost.

Sreća im ovog puta dolazi kroz akciju. Što budu hrabrije koračali napred, više će im se otvarati nova vrata.

Devica

Device će iznenaditi same sebe. Poznate po tome da vole rutinu i proverene metode, ovog puta bi mogle da odluče da rizikuju i probaju nešto potpuno drugačije.

Upravo u toj promeni krije se njihova sreća. Nova ideja, neobičan predlog ili susret sa osobom koja razmišlja drugačije mogli bi da im pokažu put kojim do sada nisu želele da krenu.

Ovaj dan donosi važnu lekciju: ponekad najveće prilike dolaze onda kada izađemo iz zone komfora i dopustimo sebi da budemo spontani.

Poruka dana: Sreća neće pokucati na vrata svima, ali Ribe, Lavovi i Device danas imaju razlog da veruju da ih Univerzum vodi baš tamo gde treba da budu.

Autor: Marija Radić