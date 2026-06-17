DNEVNI HOROSKOP: Lav bacio oko na Devicu, Škorpijama se dešava nešto potpuno NEVEROVATNO, a ovom znaku stižu PARE!

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za današnji dan! Donosimo vam detaljnu astro prognozu za sve horoskopske znake.

OVAN

Prestanite da se vezujete za projekte i rutine koji vam više ne služe ničemu. Obratite pažnju na promene koje se dešavaju oko vas i poradite na svojim planovima. Ovo je zaista odličan dan da preispitate svoju poziciju i to gde se nalazite. Budite agresivniji prema napredovanju i promenama, jer ćete se tako osloboditi nečega što vam ne pomaže i samo vas opterećuje. Imajte hrabrosti a oklevanje ostavite sa strane!

BIK

Danas ćete se osećati snažnije i moćnije, a planetarni aspekat će vam pomoći da se uravnotežite i usmerite svu tu energiju na pravu stvar. Pre svega moć će se manifestovati kroz fantastičnu usredsređenost na ciljeve koji su pred vama. Nemojte zastajati! Vaš instinkt je izvrstan! Stvari koje rešite danas imaće dugotrajni uticaj na vaš život!

BLIZANCI

Moguće je da ćete danas osetiti šta znače iznenadni događaji! Ukoliko vam se desi da se pojavi neka osoba u vašem životu, nenadano i neplanirano, nemojte je gurati od sebe. Iskontrolišite svoje impulse, jer briga o tuđim osećanjima može vam pomoći da obuzdate svoj bes. Dajte sve od sebe da ta osećanja držite kontrolom, pogotovo tokom vožnje!

RAK

Danas ćete biti preplavljeni entuzijazmom, koji će vam pomoći da napredujete u svojim projektima. Pripazite se da ne reagujete impulsivno ili ishitreno. Nemojte započinjati nešto ukoliko niste sigurni gde to vodi. Brzoplete odluke mogu vas dovesti u opasne ili neprijatne situacije, te se postarajte da budete upoznati sa svim činjenicama i smernicama!

LAV

Moguća je konfuzija u nekom bliskom partnerskom odnosu. Mogli biste reagovati bez prethodnog razmišljanja. Na taj način pokvarićete taj odnos a sebi doneti dosta neprilika. Postarajte se da danas iskontrolišete emocije i razmislite pre nego što išta kažete. Vrlo je važno da pronađete balans!

DEVICA

Danas je moguće da ćete reagovati sasvim suprotno od svog uobičajenog. Izuzetno frustrirajuće će biti ukoliko se desi da ljudi kojima verujete preokrenu situaciju u svoju korist i time naprave još veći haos. Umesto da pronađete olakšanje, danas biste mogli imati dosta komplikacija i nesporazuma. Možda treba da uzmete stvar u svoje ruke i suočite se sa samim sobom.

VAGA

Postajete perceptivniji danas. U isto vreme, vaša psiha i savest reaguju i postajete oštroumniji. Moguće je da ćete shvatiti kako se neko oseća, bolje od nje same. Iako to ne želite, takva perspektiva može prouzrokovati da reagujete agresivno umesto da pomognete tim ljudima da sagledaju situaciju i preuzmu stvar u svoje ruke.

ŠKORPIJA

Vi ste veoma neposredna osoba. Vi instinktivno znate kako treba reagovati u određenim situacijama, posebno kriznim. Vi hrabro idete napred i postižete rezultate. Treba da se osećate snažno jer znate da imate podršku ako nešto krene naopako. Samo napred i prihvatite šansu koja vam se pruža, a o kojoj niste razmišljali do sada!

STRELAC

Ukoliko vas danas neko bude kritikovao, nemojte se ustručavati da se branite. Drugi ljudi se ne plaše da kažu šta misle, tako da nemojte ni vi. Da li se osećate kao da vas neko bocka sa strane drvenim štapićem? Moguće je da ta osoba samo želi da privuče vašu pažnju. Budite iskreni i recite kako se osećate, umesto da budete osorni.

JARAC

Prihvatite nečije prijateljstvo sa radošću jer će vam biti od koristi. Povežite se sa ljudima koji vam pružaju podršku, umesto da je tražite sami. Dajte više sebe i uvidećete kako će vam to pomoći na duže staze. Budite pažljivi prema ljudima i spremni da se posvetite zajedničkom cilju.

VODOLIJA

Pripazite se danas jer vatra samo što nije buknula. Dovoljna će biti jedna varnica pa da se rasplamsa. Budite oprezni i upoznajte se sa situacijom na vreme jer će ono što uradite danas imati dalekosežne posledice. Drugim rečima, samo napred ali imajte sve pod kontrolom. Moguće je da postoji neki problem koji više nećete moći ignorisati.

RIBE

Biće ovo za vas dan novih početaka. Možete započeti novi proces kada su emocije u pitanju ili razumevanje istih, što će vam pomoći da razvijete i ostvarite kvalitetnije odnose. Imajte na umu da će svaki segment vaših odnosa zahtevati promene. Odvojite vreme da razmislite i napravite plan. Fokusirajte se na sebe i ciljeve koje ste postavili. Nemojte zanemarivati ljude oko vas koji vam mogu pomoći.

Autor: D.S.