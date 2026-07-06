Flert im je draži od veze: Ovo su tri najveća srcolomca u horoskopu

Dok neki ljudi sanjaju o velikoj ljubavi i stabilnoj vezi, drugi više uživaju u slobodi, flertu i uzbuđenju koje donose nova poznanstva. Prema astrologiji, postoje horoskopski znakovi koji se teško vezuju, brzo gube interes i radije biraju otvorena vrata novim avanturama nego ulazak u ozbiljne odnose. Upravo zbog toga često, neretko i nehotice, slome pokoje srce.

Evo koji znakovi važe za najveće srcolomce:

Blizanci: Obožavaju upoznavanje novih ljudi, razgovor i osvajanje. Njihova karizma i smisao za humor lako privlače druge, ali problem nastaje kada početno uzbuđenje počne da bledi. Rutina ih brzo zamori, pa često kreću u potragu za nečim novim i zanimljivijim. Ne vole osećaj da ih neko sputava, a ozbiljna veza za njih dolazi tek kada upoznaju nekoga ko ih neprestano mentalno izaziva.

Strelac: Iznad svega cene slobodu. Spontani su, vole putovanja i nova iskustva, zbog čega ozbiljne veze često doživljavaju kao ograničenje. Veoma su šarmantni i lako osvajaju optimizmom, ali isto tako brzo mogu da nestanu kada osete da odnos postaje previše zahtevan ili posesivan. Radije biraju avanture nego dugoročne planove.

Vodolija: Nezavisni su i žive po sopstvenim pravilima. Emocije pokazuju na specifičan način, ali retko dozvoljavaju da im veza postane centar sveta. Potrebno im je mnogo prostora, a čim osete pritisak ili velika očekivanja, često se emocionalno udalje. Njihova tajanstvenost je mnogima privlačna, ali partneri često imaju osećaj da ih nikada ne mogu u potpunosti upoznati.



Autor: D.S.