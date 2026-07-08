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Evo ko je najmrzovoljniji znak Zodijaka: Večito namršten i retko kada zadovoljan

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Najmrzovoljnijim znakom Zodijaka često se smatra Jarac. Ovim zemljanim znakom vlada planeta Saturn, koja je simbol ozbiljnosti i manjka humora i radosti.

Iako na prvi pogled deluje ozbiljno, staloženo i hladno, pripadnici ovog znaka imaju visoke kriterijume, retko pokazuju emocije i lako ih mogu iznervirati neodgovornost, kašnjenje ili površnost.

Kada nisu raspoloženi, teško ih je oraspoložiti, a njihovo ćutanje i ozbiljan izraz lica mnogi doživljavaju kao mrzovolju.

Saturnov pritisak

Pod uticajem Saturna, Jarčevi imaju sklonost da previše razmišljaju o obavezama i problemima, zbog čega često deluju zabrinuto ili namršteno. Ne vole nepotrebnu buku, dramatizovanje i gubljenje vremena, pa mogu ostaviti utisak da su stalno nezadovoljni.

Ipak, iza te spoljašnje ozbiljnosti krije se osoba koja je izuzetno odgovorna, odana i spremna da učini mnogo za ljude koje voli.

Sve zavisi od natalne karte

Važno je naglasiti da ovo nije pravilo za sve rođene u znaku Jarca. Na raspoloženje i karakter utiče cela natalna karta, pa položaj Meseca, podznaka i drugih planeta može značajno da promeni način na koji osoba izražava emocije.

Jarčevi možda deluju najmrzovoljnije, ali kada steknu poverenje u nekoga, umeju da pokažu toplinu, humor i veliku privrženost.

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Autor: Marija Radić

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