Vaš dom je u opasnosti: Jedan predmet pored vrata privlači bedu i nesreću

Prema drevnim feng šui učenjima, postoji jedna stvar koju mnogi nesvesno drže pored vrata, a koja se smatra posebno lošim znakom i privlači nesreću u dom.

U feng šuiju ulazna vrata imaju posebno značenje - nazivaju ih "ustima doma", jer kroz njih u kuću ulazi životna energija. Sve što se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini može snažno uticati na tok te energije, ali i na sreću, zdravlje i finansijsko stanje ukućana.

Prema feng šuiju, ogledalo postavljeno direktno naspram ili odmah pored ulaznih vrata može doneti više štete nego koristi. Razlog je simboličan, ali moćan - ono reflektuje energiju koja ulazi u dom i vraća je nazad, pre nego što se uopšte zadrži u prostoru.

Drugim rečima, sreća, novac i dobre prilike dolaze kroz vrata – ali ogledalo ih „odbija“ i šalje nazad napolje, sprečavajući ih da ostanu u domu.

Zbog ovakvog rasporeda veruje se da se u domu mogu pojaviti:

stalni finansijski zastoji

osećaj nemira i napetosti u kući

česte svađe bez očiglednog razloga

utisak da se trud jednostavno ne isplati



Situacija je posebno nepovoljna ako ogledalo "hvata" cela vrata. Feng šui stručnjaci upozoravaju da tada sva pozitivna energija koja ulazi u dom automatski biva odbijena, ostavljajući prostor energetski praznim, bez podrške i stabilnosti.

Neka tumačenja idu i dalje, navodeći da ovakav raspored može izazvati osećaj iscrpljenosti kod ukućana, kao i pad motivacije i životne energije.

Šta uraditi ako već imate ogledalo kod vrata?

Ako je ogledalo neophodno zbog prostora ili navike, feng šui nudi jednostavna rešenja:

pomerite ga na bočni zid, tako da ne gleda direktno u vrata,

postavite ga u hodnik, ali pod blagim uglom,

vodite računa da je uvek čisto i neoštećeno, jer oštećeno ogledalo dodatno narušava energiju.

Čak i mala promena može značajno poboljšati protok energije u domu.

Ulaz je ogledalo života

U feng šuiju važi pravilo da kako izgleda ulaz u kuću, tako izgleda i energija života ukućana. Zato prostor oko vrata treba da bude čist, osvetljen i rasterećen, bez previše predmeta koji guše energiju.

Ako verujete u simboliku prostora, možda je upravo pomeranje jedne stvari prvi korak ka mirnijem, stabilnijem i srećnijem domu.

Autor: S.M.