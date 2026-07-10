Retrogradni Neptun traje PET meseci: Ovi znakovi bi mogli najviše da profitiraju

Od 7. jula do 12. decembra 2026. Neptun će biti retrogradan u znaku Ovna, što prema astrologiji označava razdoblje preispitivanja, rušenja iluzija i jasnijeg sagledavanja sopstvenih ciljeva.

Iako se retrogradna razdoblja često povezuju s izazovima, astrolozi smatraju da upravo ovaj tranzit mnogima može doneti važne uvide, nove prilike i hrabrost za promene koje su dugo odlagali.

Retrogradni Neptun posebno će podstaći ljude da razlikuju želje od stvarnosti, prekinu odnose i navike koje ih sputavaju i okrenu se onome što im zaista donosi ispunjenje. Za četiri horoskopska znaka ovo bi moglo da bude jedno od najvažnijih astroloških razdoblja godine.

Rak

Rakovi će tokom retrogradnog Neptuna lakše prepoznati šta ih koči u poslu i u privatnom životu. Mogli bi da dobiju zanimljivu poslovnu ponudu ili priliku za saradnju koju pre ne bi ni razmatrali. Na ljubavnom planu moguće je razjašnjenje odnosa koji je mjesecima bio neizvestan. Umesto nagađanja, konačno stižu odgovori.

Devica

Device bi mogle ponovno da dobiju priliku koju su već jednom propustile. Bilo da je reč o poslu, obrazovanju ili preseljenju, okolnosti će sada biti znatno povoljnije. Finansijska situacija takođe bi mogla da se stabilizuje zahvaljujući mudrim odlukama koje ste doneli proteklih meseci.

Škorpija

Retrogradni Neptun podstiče Škorpije da zatvore jedno poglavlje i bez straha krenu dalje. Moguće su promene na poslu, novi projekti ili poznanstva koja će imati dugoročan uticaj. Na ljubavnom planu mnogi će napokon prestati da idealizuju osobu iz prošlosti i otvore prostor za nešto novo.

Ribe

Iako je Neptun njihov vladar, Ribe bi upravo tokom njegovog retrogradnog hoda mogle jasnije da sagledaju sopstvene ciljeve. Mnogi će shvatiti da su spremni za promenu posla, selidbu ili pokretanje sopstvenog projekta. Ovo je period u kom će se isplatiti da verujete sebi, pre nego mišljenju okoline.

Vreme za nove odluke

Astrolozi smatraju da retrogradni Neptun nije razdoblje kog se treba bojati. Naprotiv, može da pomogne da napokon razlikujemo stvarnost od iluzija i donesemo odluke koje će dugoročno biti korisne.

Za Rakove, Device, Škorpije i Ribe upravo bi naredne nedelje mogle da označe početak jednog sasvim novog životnog poglavlja.

Autor: S.M.