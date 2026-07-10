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Spremite se! Retrogradni Neptun donosi preokret: Nove prilike za zaradu, ova 3 znaka će profitirati

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Retrogradni Neptun donosi velike promene na polju novca, a najviše će uticati na tri znaka horoskopa!

Počinje period retrogradnog Neptuna koji će trajati nekoliko meseci. Astrolozi smatraju da ovaj fenomen podstiče razmišljanje o ličnim ciljevima, vrednostima i odnosu prema novcu. Iako njegov uticaj mogu da osete svi, on će kod tri znaka horoskopa biti izraženiji.

Foto: Pixabay.com

Prema astrološkim predviđanjima, Ribe, Škorpije i Bikovi će u narednom periodu lakše prepoznati finansijske prilike ili promeniti svoj odnos prema novcu. Astrolozi veruju da retrogradni Neptun pomaže da razbijete iluzije i podstiče trezveniji pogled na finansijske odluke. To može biti vreme kada pojedinci lakše uočavaju svoje greške, odustaju od neefikasnih navika i otvaraju se novim mogućnostima.

Evo na koje znake će najviše uticati retrogradni Neptun:

1. RIBE

Ribe bi u ovom periodu trebalo da počnu da razmišljaju drugačije o finansijskoj sigurnosti. Astrolozi savetuju da, ukoliko ste rođeni u ovom znaku, obratite pažnju na nove ideje povezane sa dodatnom zaradom, jer bi upravo zamisao koja je nekada delovala beznačajno, sada mogla da preraste u zanimljivu priliku. Dobro bi bilo da svoje ideje zapišete i kasnije ih detaljnije proučite.

2. ŠKORPIJA

Škorpije često vole same da donose odluke o svojim finansijama, ali astrolozi smatraju da bi u ovom periodu bilo korisno da poslušaju ljude kojima veruju. Ukoliko ste rođeni u znaku Škorpije, trebalo bi da znate da razgovor s prijateljem, saradnikom ili nekim ko ima više finansijskog iskustva, može da ponudi rešenje za problem ili otvori vrata novoj prilici. Po astrološkim tumačenjima, otvorenost za drugačija mišljenja ovog puta će biti prednost.

3. BIK

Bikovi su poznati po tome što važne odluke dobro promišljaju. Ukoliko ste rođeni u znaku Bika, astrolozi upozoravaju da bi mogla da se pojavi ponuda koja zahteva brzu reakciju. Ako procenite da se radi o ozbiljnoj poslovnoj ili finansijskoj prilici, ne bi trebalo predugo da oklevate, jer odlučnost može da odigra ključnu ulogu.

Autor: D.B.

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