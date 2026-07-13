Astrolozi upozoravaju: Od 14. jula tri znaka očekuju preokreti

Astrolozi smatraju da je ovo jedan od najznačajnijih mladih meseca u godini jer nas podseća da se pravi uspeh gradi iznutra.

Mlad mesec u Raku, koji nastupa 14. jula 2026. godine otvara novi lunarni ciklus i donosi snažnu energiju emocija, porodice, doma i unutrašnje sigurnosti.

Prema rečima astrologa Marine Skadi (Marine Sokolove), ovaj lunarni događaj poziva nas da usporimo, oslušnemo sebe i vratimo se onome što nam pruža osećaj pripadnosti i mira.

Vreme je da postavite čvrste temelje

Rak je znak kojim vlada Mesec, zbog čega se njegova energija u ovom periodu posebno snažno oseća. U prvi plan dolaze dom, porodica, uspomene, emotivna sigurnost i odnosi sa najbližima.

Ovo nije period za jurnjavu za spoljnim priznanjima, već prilika da izgradite stabilan temelj na kojem ćete kasnije graditi buduće uspehe.

Mlad mesec nas podseća da veliki ciljevi imaju smisla samo kada su usklađeni sa našim unutrašnjim potrebama i vrednostima.

Emocije iz prošlosti mogu ponovo isplivati

Rak je povezan sa sećanjima, detinjstvom i podsvesnim obrascima. Zato bi tokom ovog perioda mnogi mogli da se suoče sa emocijama koje su dugo potiskivali.

Na površinu mogu isplivati stara sećanja, nerazjašnjeni porodični odnosi ili osećanja koja su ostala nerešena.

Astrolozi smatraju da je upravo sada pravi trenutak da otpustite ono što vas opterećuje i napravite prostor za nove početke.

Idealan period za dom, porodicu i finansije

Energija mladog meseca posebno pogoduje svemu što je povezano sa:

kupovinom ili uređenjem doma,

preseljenjem,

jačanjem porodičnih odnosa,

rešavanjem pitanja nekretnina,

dugoročnim finansijskim planovima,

štednjom i stvaranjem finansijske sigurnosti.

Sve odluke koje donesete tokom ovog perioda mogle bi da donesu rezultate u narednih šest meseci, posebno do punog Meseca u Raku početkom 2027. godine.

Tri znaka koja će najviše osetiti energiju mladog meseca

Rak

Za Rakove počinje potpuno novo poglavlje. Fokus će biti na ličnom razvoju, porodici i stvaranju osećaja sigurnosti.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi da donesu važne odluke vezane za dom, porodične odnose ili promenu životnih prioriteta. Ovo je period u kojem postavljaju temelje za budućnost.

Škorpija

Škorpije ulaze u fazu dubokih promena, posebno kada su u pitanju poverenje, emocije i zajedničke finansije.

Mlad mesec može doneti priliku da redefinišu partnerske odnose, reše važna finansijska pitanja ili zatvore jedno poglavlje koje ih već dugo opterećuje.

Ribe

Ribama ovaj lunarni ciklus donosi snažan talas inspiracije, kreativnosti i intuicije.

Mnogi će dobiti želju da započnu novi projekat, razvijaju svoje talente ili konačno naprave korak ka nečemu o čemu dugo maštaju. Unutrašnji glas biće jači nego inače, pa će upravo intuicija biti njihov najbolji vodič.

Šta simbolizuje mlad mesec u Raku?

Mlad mesec predstavlja početak novog ciklusa, a u znaku Raka naglašava važnost emocionalne stabilnosti, brige o sebi i ljudima koje volimo.

Ovo je period kada nije potrebno bežati od prošlosti, već je prihvatiti, izvući pouke i krenuti dalje sa mnogo čvršćim temeljima.

Astrolozi poručuju da je 14. jul idealan dan za postavljanje novih namera, donošenje važnih odluka i stvaranje života u kojem ćete se osećati sigurno, ispunjeno i spokojno. Sve što sada započnete moglo bi postepeno da donese rezultate tokom narednih meseci.

Autor: S.M.