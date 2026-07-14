Ova 3 horoskopska znaka do kraјa јula čeka veliki preokret: Otvaraјu im se vrata koјa su dugo bila zatvorena

Jul 2026. godine donosi snažnu promenu energije, više optimizma i period u kojem će mnogi poželeti da naprave veliki korak napred. Zahvaljujući kombinaciji planetarnih uticaja, mnogi će osetiti povećano samopouzdanje i hrabrost da donesu odluke koje su dugo odlagali. Dok Jupiter u Lavu podstiče želju za uspehom i ličnim razvojem, Mars u Blizancima unosi dinamiku kroz nova poznanstva i kontakte koji mogu promeniti tok života.

Ipak, astrolozi ističu tri znaka koja će posebno osetiti da im se sreća okreće u korist:

Lav: Za pripadnike ovog znaka počinje jedan od najznačajnijih perioda u godini jer ih Jupiter stavlja u centar pažnje. Ono što je mesecima bilo u drugom planu sada izlazi na površinu, što otvara mogućnosti za napredovanje, nove poslovne projekte ili važne saradnje. Jedna poruka ili preporuka može pokrenuti događaj mnogo važniji nego što su očekivali, a kreativnost i hrabrost da pokažu talente biće njihov najveći adut.

Vaga: Za Vage jul donosi promene koje stižu preko drugih ljudi, pri čemu će ključne reči biti kontakti, saradnja i timski rad. Prava osoba u pravo vreme može napraviti veliku razliku, bilo kroz preporuku za posao ili skretanje pažnje na priliku koja je ranije bila neprimećena. Ono što je bilo odloženo sada se može uspešno pokrenuti uz podršku okoline.

Strelac: Jul za Strelčeve otvara vrata novih horizonata, putovanja, učenja i izlaska iz zone komfora. Jupiter podržava planove vezane za inostranstvo, obrazovanje i velike životne odluke, dok će im partnerstva i dogovori, potpomognuti Marsom u Blizancima, biti ključni za uspeh. Oni koji budu spremni da prihvate nešto drugačije mogli bi započeti priču koja će se razvijati u narednim mesecima.

Astrolozi poručuju da kraj jula nije vreme za čekanje, već period u kojem najveće prilike dolaze kada se usudimo da napravimo prvi korak.

Autor: D.S.