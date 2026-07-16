Dnevni horoskop: Zvezde donose iznenađenja - Evo kome stiže novac, a ko ulazi u rasprave?

Dan je pun uzbuđenja i novih mogućnosti, jer vam dnevni horoskop za 16. jul priprema uzbudljive preokrete koji će vas podstaći da donesete važne odluke i hrabro zakoračite ka svojim ciljevima.

OVAN

Podrška uticajne osobe može se ispostaviti kao ključni faktor u okviru vašeg preusmerenja koje se tiče radne pozicije. Ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali preko interneta oživeće dinamiku vašeg ljubavnog plana. Melanholični ste!

BIK

Uspeh mogu da postignu Bikovi koji se bave kreativnim zanimanjem i trgovinom. Očekuje vas znatan dobitak. Neprijatno udvaranje neke osobe koju poznajete preko prijatelja zahtevaće diplomatski nastup s vaše strane. Prehlada.

BLIZANCI

Uspeh vas očekuje ukoliko se bavite kreativnim zanimanjem. Postoji mogućnost povećanog obima posla. Vaša veza se danas može naći na ispitu, posumnjali ste u partnera i otkrili nedoslednost u njegovim izjavama. Hormonska neravnoteža.

RAK

Ovaj dan obeležiće rekapitulacija prethodne nedelje i biće dosta razloga da budete zadovoljni svojim rezultatima. Otvoreni razgovor s partnerom može se za momenat pretvoriti u raspravu. Ljubomorna scena. Planirate odmor.

LAV

Ako imate sopstveni biznis, moguće je odlaganje važnog poslovnog dogovora. Pripremite rezervni plan. Poznanstvo sa osobom preko prijatelja dobija i jednu negativnu dimenziju. Kontroverzno ponašanje stavlja vas u dilemu. Zubobolja.

DEVICA

Ne preterujte s prestrogim zahtevima prema sebi. Dalekosežne ciljeve postižite po fazama. Budite još strpljiviji. Vaši odnosi s partnerom dobijaju na težini, neophodno je da otvoreno porazgovarate o svemu. Probavne smetnje.

VAGA

Odnos s kolegama može biti malo problematičan. Neko od njih danas vas može uvrediti ili isprovocirati. Možete posumnjati u iskrenost partnera. Do kraja dan vas očekuje burna rasprava. Bolovi u nogama.

ŠKORPIJA

Nepovoljan aspekt donosi nesuglasice i diskusije, čak i zbog sitnica. Ponašajte se stoički. Moguće su ljubomorne scene, jer se crv sumnje uvukao u vaše srce. Primenite taktiku otvorenog razgovora. Glavobolja.

STRELAC

Pripremite rezervni plan, jer postoji mogućnost da dođe do nesporazuma i nesuglasica s poslovnim partnerima. Stičete utisak da se partner igra vašim osećanjima. Rešavate da sve presečete jednom velikom odlukom. Problemi sa sinusima.

JARAC

Nezaposleni Jarčevi danas mogu dobiti poziv za razgovor. Reč je o privremenom rešenju, ali prilično dobroj zaradi. Vaš odnos s partnerom obeležava negativna atmosfera. Možete neočekivano ući u burnu raspravu. Reuma.

VODOLIJA

Nepovoljan aspekt može vam doneti razne poteškoće u komunikaciji. Očekuje vas dosta nesporazuma. Situaciju s partnerom nećete moći da kontrolišete. Njegovo nepredvidivo ponašanje ide vam na živce. Loša cirkulacija.

RIBE

Vaš odnos s nadređenima danas može biti pun tenzije. Burno reagujete kad vam neko nameće svoju volju. Obnovićete komunikaciju s bivšim partnerom, a to će oživeti stare emocije. Više se odmarajte, iscrpljeni ste.

Autor: A.A.