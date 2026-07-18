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Novac stiže za OVE horoskopske znakove: Evo ko će dobiti pare do 25. jula

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: PIXABAY.COM/PINK.RS ||

Bliži se izlazak Merkura iz retrogradnog hoda, a mi igramo još jedan zvezdani rulet, tako da će pojedini znakovi imati više sreće i uspeti da zarade novac do 25. jula.

Pošto će Merkur krenuti napred 24. jula, polako se bliži period kada ćemo moći da ostvarimo bolje pregovore i završimo papirologiju koja se odlagala od početka meseca.

Znakovi kao što su Rakovi, Device, Škorpije i Jarčevi će uspeti da zarade veći novac u narednih sedam dana.

RAK

Jupiter u Lavu radi u punom sjaju, tako da ćete biti magnet za novac. Takođe, saradnja sa Laovima može da vam donese veliku zaradu.

DEVICA

Venera u vašem znaku donosi vam poklone i novac. Nije isključeno da će neko učiniti nešto za vas što će vam značiti i više nego novac.

ŠKORPIJA

Dobra pozicija Jupitera donosi vam poboljšanje finansijske situacije. Moguće je povećanje plate ili bolje palaćena poslovna ponuda.

JARAC

Imate mogućnost da zaradite kroz rizične investicije. To su takođe poslovi koji imaju veze sa internetom.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Ovan.

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Autor: Marija Radić

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