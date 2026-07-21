Čuvena astrološkinja otkrila šta nam svima donosi avgust: Ova 4 znaka biće najveći srećnici meseca

Avgust 2026. biće jedan od najdinamičnijih meseci godine.

Prema analizama poznatih svetskih astrologa, među kojima su Susan Miller i drugi, tokom meseca naglašene su teme novih početaka, završavanja starih ciklusa i donošenja važnih odluka. Posebno će se izdvojiti mlad Mesec u Lavu sredinom avgusta, koji podstiče hrabre poteze i nove početke, kao i pomračenje Meseca krajem avgusta koje donosi rasplete i emotivna osvešćivanja.

Mars će tokom prve polovine meseca donositi više energije za komunikaciju, pregovore i kraća putovanja, dok će Venera doprineti jačanju ljubavnih odnosa i želji za stabilnošću. Ovo je period u kojem mnogi neće moći da ignorišu ono što ih dugo opterećuje - bilo da je reč o poslu, porodici ili emocijama.

Ovan

Avgust vam donosi osećaj da konačno držite konce svog života u rukama. Poslovno ćete imati priliku da pokažete koliko vredite, ali će biti potrebno da preuzmete odgovornost za jednu važnu odluku. Ukoliko razmišljate o promeni posla ili pokretanju privatnog projekta, druga polovina meseca donosi povoljne okolnosti.

Na ljubavnom planu slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih osvojiti spontanošću. Zauzeti će morati otvoreno da razgovaraju o planovima za budućnost.

Finansije se popravljaju krajem meseca, dok zdravlje traži više odmora.

Bik

Bikovi će u avgustu više pažnje posvetiti porodici i domu. Moguće su renovacije, preseljenje ili rešavanje porodičnih pitanja koja su dugo bila odlagana.

Na poslu ćete imati priliku da završite projekat koji vam donosi priznanje. Novac dolazi postepeno, ali stabilno.

Ljubav postaje nežnija i iskrenija. Partner će pokazati više razumevanja, dok slobodni Bikovi mogu započeti vezu koja ima potencijal da traje.

Blizanci

Za vas je ovo mesec razgovora, novih poznanstava i važnih vesti. Mnogi Blizanci će dobiti ponudu koja menja profesionalni pravac.

Ljubavni život postaje uzbudljiviji. Flertovi će biti brojni, ali samo jedna osoba će probuditi ozbiljna osećanja.

Kraj avgusta donosi mogućnost putovanja ili edukacije koja će biti važna za dalji razvoj karijere.

Rak

Finansije dolaze u prvi plan. Mnogi Rakovi će razmišljati o većim ulaganjima ili kupovini nečega što su dugo priželjkivali.

Na emotivnom planu potrebno je da prestanete da se vraćate na prošlost. Nova ljubavna prilika dolazi onda kada zatvorite stara poglavlja.

Zdravlje će biti dobro, ali izbegavajte iscrpljivanje.

Lav

Sunce u vašem znaku čini vas glavnim protagonistom avgusta. Harizma raste, samopouzdanje se vraća, a mnogi će upravo sada napraviti potez koji će promeniti narednih nekoliko godina života.

Poslovno vas očekuje napredovanje ili velika ponuda.

U ljubavi vas očekuju iznenađenja. Slobodni Lavovi lako privlače pažnju, dok zauzeti ulaze u fazu obnove odnosa.

Devica

Pre nego što počne vaša sezona, univerzum od vas traži da završite ono što vas opterećuje. Avgust je idealan za odmor, planiranje i donošenje mudrih odluka.

Poslovno ćete biti uspešni iza kulisa, dok će javna priznanja stići kasnije.

Na ljubavnom planu moguć je povratak osobe iz prošlosti, ali će konačna odluka biti isključivo vaša.

Vaga

Prijatelji i društveni život igraju važnu ulogu tokom avgusta. Upravo preko poznanika može stići poslovna ili ljubavna prilika.

Na poslu ćete imati podršku ljudi koji veruju u vas.

Ljubavni odnosi postaju stabilniji, a mnoge Vage razmišljaće o zajedničkom životu ili veridbi.

Škorpija

Karijera dolazi u prvi plan. Ovo je jedan od najvažnijih meseci godine za profesionalni razvoj.

Moguće je unapređenje, promena pozicije ili velika odgovornost koja će vam otvoriti nova vrata.

U ljubavi ćete želeti sigurnost. Ako odnos nema budućnost, avgust može doneti konačan rasplet.

Strelac

Želja za promenom biće jača nego ikada. Putovanja, usavršavanje ili rad sa inostranstvom donose vam najviše sreće.

Na ljubavnom planu moguće je poznanstvo sa osobom iz drugog grada ili države.

Finansije zahtevaju pažljivije planiranje krajem meseca.

Jarac

Avgust donosi duboke promene. Mnogi Jarčevi rešavaće pitanja kredita, nasledstva ili zajedničkog novca.

Na poslu ćete pokazati koliko ste pouzdani, zbog čega vas očekuju nove prilike.

Ljubav postaje iskrenija, ali samo ako budete spremni da pokažete emocije.

Vodolija

Partnerski odnosi biće glavna tema meseca. Bilo da je reč o ljubavi ili poslovnoj saradnji, mnoge stvari dolaze do tačke odluke.

Slobodne Vodolije mogu upoznati osobu koja će potpuno promeniti njihove planove.

Kraj avgusta donosi više jasnoće i stabilnosti.

Ribe

Posao će zahtevati više discipline, ali će trud biti nagrađen. Mnogi pripadnici ovog znaka uspostaviće zdravije životne navike.

U ljubavi ćete želeti mir, nežnost i sigurnost. Partner će pokazati koliko mu je stalo, dok slobodne Ribe mogu započeti romansu koja će se razvijati polako, ali veoma ozbiljno.

Pomračenje Meseca krajem avgusta posebno će uticati na Ribe, donoseći završetak jednog važnog životnog poglavlja i početak potpuno nove faze.

Autor: A.A.