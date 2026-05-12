Astrološkinja tvrdi da će ova 2 znaka u maju zapljusnuti talas ludačke sreće: Novac, ljubav i uspeh padaju s neba

Maj 2026. godine biće obojen energijom Venere - planete ljubavi, lepote i harmonije.

Kako navodi čuvena ruska astrološkinja Tamara Globa, maj 2026. idealan je za rešavanje dugotrajnih dilema, sklapanje dogovora i pokretanje promena, naročito kada je reč o poslu ili selidbi. Horoskop najavljuje da se ključni momenti očekuju u trećoj dekadi meseca. Ipak, dva horoskopska znaka će tokom čitavog maja imati poseban blagoslov neba - njima će sreća biti verni saveznik.

Lav

Za Lavove maj donosi niz značajnih dešavanja. Prva polovina meseca biće obeležena putovanjima i važnim kontaktima, posebno van svakodnevnog okruženja. Poslovni sastanci, saradnje i izlasci iz rutine doneće izuzetno dobre rezultate.

Na ljubavnom planu otvaraju se nova vrata - slobodni Lavovi mogu upoznati osobu vrednu pažnje, dok oni zauzeti imaju priliku da svoju vezu podignu na viši nivo. Biće inspirisani i na drugim poljima, pa ih očekuje veća kreativnost, kao i posvećenost hobijima i ličnim projektima.

Ipak, druga polovina meseca donosi potrebu za usporavanjem. Važno je da Lavovi obrate pažnju na zdravlje i ne ignorišu signale koje im telo šalje. Odmor i balans biće ključni za očuvanje energije.

Strelac

Za Strelčeve maj otvara vrata novih mogućnosti, naročito kada je reč o finansijama. Postoji velika šansa za povećanje prihoda kroz unapređenje, uspešan projekat ili neočekivani priliv novca.

Ipak, fokus ne bi trebalo da bude samo na zaradi. Ovaj period je povoljan i za rešavanje pitanja vezanih za dom, porodicu i svakodnevni život. Uređenje prostora, briga o bližnjima i ulaganje u kuću doneće osećaj stabilnosti i zadovoljstva.

Na intelektualnom planu, Strelčevi će takođe zablistati. Učenje, pisanje, planiranje i razvoj ideja doneće konkretne rezultate. Ipak, savet je da ne pokušavaju sve sami - timski rad i saradnja biće ključ uspeha.

Maj 2026. donosi mnogo prilika, ali za Lavove i Strelčeve i nešto više od toga: osećaj da su konačno na pravom mestu u pravo vreme.

Autor: D.Bošković