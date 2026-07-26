Dnevni horoskop: Vage pod velikim pritiskom zbog posla, a ONI imaju prilike za flert

Dnevni horoskop za 26. jul donosi dinamičnu energiju i neočekivane obrtne momente, podstičući većinu horoskopskih znakova da naprave odvažne poteze na poslovnom i emotivnom planu.

OVAN

Uprkos brojnim preprekama, uspešno ćete obaviti radne zadatke na vreme. Oprez u komunikaciji s nadređenima. Bez razmišljanja ćete ući u veoma burnu ljubavnu vezu. Ipak, budite realniji da se posle ne biste razočarali. Sada lako možete da se prehladite.

BIK

Da biste uspešno obavili sve poslove, biće vam neophodna podrška članova vašeg tima. Oscilacije na finansijskom planu. Vaš odnos s partnerom je pun sklada i uzajamnog uvažavanja. Oboje ćete biti zadovoljni i spokojni u vezi. Neravnoteža hormona.

BLIZANCI

Pripazite se nesporazuma danas, jer upravo to može da vam se desi. Možete biti pogrešno shvaćeni od kolega i nadređenih. Izlazak s partnerom doneće vam priliku da nadoknadite ono što ste propustili zbog obaveza. Emaptični ste, odišete pozitivnošću.

RAK

Ovaj period vam donosi mogućnost da dobijete izuzetno dobar posao. Pruža vam se mogućnost napredovanja. Danas se nalazite u dilemi da li da kažete novom partneru šta vam to najviše smeta kod njega. Probavne smetnje.

LAV

Danas ćete imati mnogo razloga da budete ponosni, jer vas očekuju pohvale i priznanja za visok stepen efikasnosti koji ste ispoljili na poslu. Lep izlazak s partnerom i zajedničko putovanje povratiće staru strast između vas. Psihosomatski problemi.

DEVICA

Danas se upuštate u analizu prethodne nedelje, pritom ćete osetiti zadovoljstvo svojim učinkom, ali ne i opštom atmosferom. Slobodne Device imaju više prilika za flert. Međutim, vi oprezno i polako birate. Bolovi u kolenima. Konsultujte se s reumatologom.

VAGA

Nalazite se pod pritiskom rokova za završetak projekta na kojem radite, ali ćete se uspešno izboriti s tim. Očekuju vas pohvale. Niste ravnodušni prema osobi s kojom poslovno sarađujete. Uskoro vas čeka zbližavanje. Slab periferni krvotok.

ŠKORPIJA

Danas možete očekivati bitne vesti od prijatelja, koji vam može pružiti znatnu podršku za prelazak na novo mesto. Napeta atmosfera između vas i partnera usled nepoverenja. Moguća je rasprava i dublja kriza. Tahikardija, obavezan je odlazak kod kardiologa.

STRELAC

Današnji problem je problematični kolega, s kojim možete ući u raspravu. Neka nepravda vam može biti načinjena. Primećujete da se partner udaljio od vas u poslednje vreme. Porazgovarajte otvoreno o tome. Čuvajte se virusa, veoma ste osetljivi.

JARAC

Odličan poslovni potez će vas povesti u pravcu daljeg razvoja poslovanja. Očekuje vas podrška moćne osobe. Slobodni Jarčevi danas mogu svoju srodnu dušu sresti u poslovnim krugovima. Zauzete Jarčeve očekuju nesuglasice. Problem sa štitnom žlezdom.

VODOLIJA

Veoma je važno da obazrivo upravljate novcem u ovom periodu jer postoji mogućnost previda. Poštujte prioritete. Ovaj dan vam donosi romantičan susret sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Budite realni u proceni. Skloni ste alergijama.

RIBE

Danas mogu iskrsnuti neke prepreke u poslovanju ili one mogu biti u najavi za naredne dane. Važno je da pripremite rezervni plan. Odnos s partnerom je pun razumevanja i podrške, oboje ste spremni na kompromise. Planirajte odlazak na neko kraće putovanje.

Autor: Marija Radić