Najtačniji nedeljni horoskop: Pun Jelenov Mesec menja život za OVA 4 ZNAKA

Pun Mesec (Buck Moon) očekuje nas 29. jula u Vodoliji i predstavlja okidač za kraj jedne životne faze. Znakovi kao što su Vodolije, Lavovi, Bikovi i Škorpije će najjače osetiti uticaj punog Meseca.

Merkur je izašao iz svoje retrogradne faze, tako da razumevanje postaje bolje.

OVAN

Posao - Pred vama je nedelja u kojoj ćete konačno dobiti jasnije smernice vezane za posao. Projekti koji su kasnili polako kreću napred, a moguće su i važne vesti od osobe koja je ranije odlagala odgovor.

Ljubav - Sezona Lava budi strast i potrebu za uzbuđenjem. Očekuju vas brojna poznanstva i mogućnost početka nove romanse.

Zdravlje - Bolje.

BIK

Posao - Razmišljate o pokretanju samostalnog biznisa. Ipak, čuvajte se ishitrenih ulaganja i nepromišljenjih odluka. Mogućnost podizanja kredita za stan.

Ljubav - Venera u Devici donosi vam nova poznanatva i više provoda. Mogućnost susreta sa osobom koja je finansijski uticajna.

Zdravlje - Slabije.

BLIZANCI

Posao - Mars i Uran u vašem znaku uslovljavaju burne reakcije, tako da niste racionalni. Ipak, zbog Jupitera i Sunca u Lavu možete da očekujete potpisivanje važnog dokumenta.

Ljubav - Flert i nova poznanstva obeležavaju ovu nedelju. Zauzeti Blizanci rešavaju dileme koje su ih opterećivale tokom prethodnog perioda.

Zdravlje - Lošije.

RAK

Posao - Merkur je krenuo direktno u vašem znaku i doneo olakšanje. Stvari koje su bile nejasne sada dolaze na svoje mesto. Vaše ideje nailaze na bolji prijem kod nadređenih.

Ljubav - Emotivna sigurnost postaje prioritet. Partner će želeti iskren razgovor o zajedničkim planovima, dok slobodni Rakovi privlače osobe koje traže ozbiljnu vezu.

Zdravlje - Dobro.

LAV

Posao - Početak vaše sezone Lava donosi prilike za napredak. Mnogi Lavovi dobijaju priliku da pokažu svoje sposobnosti i preuzmu vodeću ulogu u firmi.

Ljubav - Privlačite pažnju gde god da se pojavite. Pred vama je period u kojime su moguća sudbinska poznanstva i veze za ceo život.

Zdravlje - Odlično.

DEVICA

Posao - Nedelja je idealna za završavanje zaostalih obaveza. Imate snažnu podšku utiajnih osoba iz senke, kada je posao u pitanju.

Ljubav - Iskoristite Veneru u vašem znaku da obnovite garderobu i otvoreno pokažete šta osećate prema osobi koja vam se dopada.

Zdravlje - Osetljivo.

VAGA

Posao - Saradnja sa drugima donosi najbolje rezultate. Očekuju vas korisni kontakti i mogućnost uključivanja u novi timski projekat.

Ljubav - Društveni život postaje bogatiji. Slobodne Vage imaju priliku za zanimljivo poznanstvo preko prijatelja, dok zauzeti pronalaze više vremena za zajedničke aktivnosti.

Zdravlje - Odlično.

ŠKORPIJA

Posao - Ambicije rastu, a vi ste spremni da napravite važan korak napred. Nadređeni primećuju vaš trud, pa su mogući razgovori o unapređenju ili novim odgovornostima.

Ljubav - Partner očekuje više otvorenosti sa vaše strane. Slobodne Škorpije privlače osobe koje su uspešne i harizmatične. Pun Mesec u Vodoliji može da donese porodične rasprave.

Zdravlje - Lošije.

STRELAC

Posao - Pred vama je povoljan period za učenje, usavršavanje i širenje poslovnih kontakata. Na poslu su detalji ključni.

Ljubav - Sezona Lava donosi vam optimizam i avanturistički duh. Slobodni Strelčevi lako osvajaju pažnju, dok zauzeti planiraju zajedničko putovanje ili izlazak.

Zdravlje - Odlično.

JARAC

Posao - Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Moguće je rešavanje dugova, kredita ili važnih ugovora. Pojedini Jarčevi će rešiti pitanje nasledstva.

Ljubav - Merkur više nije retrogradan, tako da pitanja iz prošlosti više nisu u prvom planu. Probajte da se fokusirate ka budućnosti.

Zdravlje - Dobro.

VODOLIJA

Posao - Imate mogućnost da poboljšate sliku o sebi u javnosti. Pun Mesec u vašem znaku 29. jula ukazuje da kraj nečega što vas je opetrećivalo nedeljama.

Ljubav - Jupiter i Sunce u Lavu vam donose poznanstvo sa uticajnom osobom koja je poznata široj javnosti. Vodolije koje su u dugim vezama lako mogu da se odluče za brak.

Zdravlje - Dobro.

RIBE

Posao - Sunce i Jupiter u Lavu donose vam velike mogućnosti na poslu. Bićete zaduženi za organizaciju velikog poslovnog projekta. Za pojedine Ribe ovaj period može da nagovesti novu poslovnu šansu.

Ljubav - Retrogradni Merkur je krenuo napred, tako da se emotivna situacija konačno stabilizuje. Okrećete se ka budućnosti. Odlična nedelja za početak nove romanse.

Zdravlje - Slabije.

Autor: Marija Radić