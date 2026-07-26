Saturn je krenuo retrogradno: Evo kojim horoskopskim znakovima slede najveće životne lekcije

Retrogradni Saturn često se opisuje kao period u kom se usporava spoljni napredak kako bi se otvorio prostor za unutrašnji rast. Umesto brzih promena i lakih rešenja, akcenat je na preispitivanju odluka, preuzimanju odgovornosti i završavanju lekcija koje su dugo bile odlagane.

Iako će njegov uticaj osetiti svi znakovi, astrolozi smatraju da će Ovan, Rak i Jarac tokom ovog perioda proći kroz posebno važne životne testove.

Ovan

Ovnovi su navikli da deluju brzo i oslanjaju se na instinkt, ali retrogradni Saturn će tražiti od njih nešto sasvim suprotno - strpljenje. Mogli bi da se suoče sa situacijama koje zahtevaju promišljanje pre delovanja, naročito kada je reč o poslu i finansijama.

Neki će shvatiti da je vreme za promenu dugoročnih planova, dok će drugi morati da završe obaveze koje su mesecima odlagali. Iako će im to u početku biti frustrirajuće, upravo će ih ta iskustva učiniti sigurnijima u sopstvene odluke.

Rak

Rakovi će tokom ovog perioda najviše razmišljati o odnosima s ljudima koji su im važni. Retrogradni Saturn mogao bi da ih podstakne da postave jasnije granice, reše stare nesporazume ili napokon zatvore poglavlja koja ih već dugo emocionalno opterećuju.

To neće uvek biti jednostavno, ali mnogi će upravo zahvaljujući tim razgovorima osetiti veliko olakšanje i vratiti osećaj unutrašnjeg mira.

Jarac

Budući da je Saturn vladajuća planeta Jarca, njegovo retrogradno kretanje za pripadnike ovog znaka često ima posebno jak uticaj. Jarčevi bi mogli da preispitaju svoje profesionalne ciljeve, način na koji raspoređuju vreme i koliko su zadovoljni ravnotežom između posla i privatnog života.

Moguće je da će shvatiti kako uspeh nema istu vrednost ako zbog njega zanemaruju svoje zdravlje ili ljude do kojih im je stalo.

Period koji nagrađuje iskrenost prema sebi

Retrogradni Saturn ne donosi kazne, nego priliku za sazrevanje. Oni koji budu spremni da priznaju greške, preuzmu odgovornost i naprave promene koje već dugo odlažu mogli bi iz ovog perioda da izađu jači, sigurniji i spremniji za novo životno poglavlje.

Autor: Marija Radić