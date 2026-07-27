HAOS JE POČEO: Retrogradni Saturn najviše će pogoditi ova 4 horoskopska znaka

Retrogradni Saturn donosi period velikih promena i preispitivanja, a prema astrolozima, najveće izazove u narednim mesecima očekuju Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarčevi.

Retrogradni Saturn od 26. jula donosi period velikih preispitivanja, vraća stare odluke na razmatranje i tera mnoge da se suoče sa posledicama ranijih izbora.

Prema astrolozima, najveći uticaj osetiće Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarčevi, kojima slede promene u ljubavi, karijeri, finansijama i porodičnim odnosima.

Saturn će se retrogradno kretati kroz znak Ovna sve do decembra, a njegov uticaj osećaće se i tokom prve polovine 2027. godine. Ovaj period donosi proveru svega što je započeto između kraja aprila i kraja jula 2026. godine.

Retrogradni Saturn traži odgovornost

U astrologiji Saturn predstavlja vreme, odgovornost, granice i posledice odluka. Kada je retrogradan, vraća teme koje možda nisu rešene na pravi način i tera ljude da preispitaju svoje izbore.

Najviše će ga osetiti oni koji imaju Sunce, Mesec, podznak ili važne planete u Ovnu, Raku, Vagi i Jarcu.

Ovan - test lične snage

Ovnovi će morati da preispitaju odluke koje su nedavno doneli. Promena posla, nova veza ili pokretanje biznisa sada dolaze na proveru.

U ljubavi se otvaraju pitanja budućnosti i odgovornosti, dok će na poslovnom planu biti važno realno sagledati svoje mogućnosti.

Rak - karijera u prvom planu

Rakovi će najveće promene osetiti na poslu. Novi projekti, veća odgovornost ili promena radnog mesta pokazaće svoju pravu vrednost.

Glavna tema biće balans između poslovnih ambicija i privatnog života, dok će se u ljubavi tražiti više sigurnosti i jasnih planova.

Vaga - odnosi na velikom ispitu

Za Vage retrogradni Saturn donosi preispitivanje partnerskih i poslovnih odnosa. Pitanja poput braka, zajedničkog života i finansijskih obaveza dolaze u prvi plan.

Stabilne veze mogu postati jače, dok će one koje dugo imaju probleme morati da se suoče sa njima.

Jarac - promene u domu i porodici

Jarčeve očekuju odluke vezane za dom, porodicu i imovinu. Mnogi će razmišljati o selidbi, renoviranju ili kupovini nekretnine.

U odnosima će važnu ulogu imati sigurnost, zajednički planovi i raspodela obaveza.

Kada Saturn 11. decembra krene direktnim hodom, odluke donete tokom retrogradnog perioda počeće da daju rezultate. Astrolozi navode da će potpuna slika biti jasnija do marta 2027. godine.

Autor: Marija Radić