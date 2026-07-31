VELIKI TAROT HOROSKOP ZA AVGUST: Otvorite karte sudbine – Saznajte šta vam zvezde i arhkane donose do kraja leta!

Letnji period donosi snažan energetski talas, preokrete na svim životnim poljima i priliku da se konačno oslobodimo tereta prošlosti. Prema otvaranju tarot karata, pred nama je mesec u kojem se ruše stari obrasci, donose važne odluke u ljubavi i karijeri, a pojedini znakovi ulaze u izuzetno moćnu životnu fazu.

Zavirite u tarot prognozu za svaki znak zodijaka i saznajte šta vam poručuju karte!

OVAN

Tarot karta: Kula (Preokret i oslobođenje)

Avgust donosi neočekivane promene, ali nemojte strahovati – Kula ruši samo ono što odavno nije imalo čvrste temelje. Na poslovnom planu dolazi do iznenadnog raščišćavanja situacija koje su vas dugo kočile. U ljubavi je vreme za čist račun; slobodni Ovnovi mogu doživeti sudbinski susret koji će ih izbaciti iz ravnoteže na pozitivan način. Budite fleksibilni i prihvatite nove okolnosti.

BIK

Tarot karta: Carica (Izobilje, plodnost i stabilnost)

Bikove očekuje izuzetno plodan period na svim poljima. Konačno ubirate plodove svog truda, a finansijska situacija se značajno stabilizuje. U fokusu su vam dom, porodica i unutrašnji mir. Ako planirate ulaganja u nepokretnosti ili proširenje porodice, sada je idealan trenutak. Slobodni Bikovi privlače pažnju gde god da se pojave, a u vazduhu se oseća miris nove, stabilne romantične priče.

BLIZANCI

Tarot karta: Dvojka mačeva (Dilema i donošenje odluka)

Pred Blizancima je mesec u kojem se od vas traži da presečete i donesete važnu odluku koju ste dugo odlagali. Možda se nalazite između dve poslovne ponude ili vagate u emotivnim odnosima. Tarot poručuje – verujte svojoj intuiciji, a ne tuđim savetima. Kada jednom prelomite, energija će se pokrenuti u vašu korist, a stres i neodlučnost nestaju već sredinom meseca.

RAK

Tarot karta: As pehara (Emotivni preporod i ljubav)

Rakovima avgust donosi prelepu energiju u polju emocija. As pehara otvara vrata iskrene ljubavi, dubokog razumevanja i unutrašnjeg isceljenja. Zauzeti Rakovi obnavljaju strast i bliskost sa partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će im u potpunosti promeniti pogled na ljubav. Na poslu vas očekuje priznanje za trud, a kreativnost vam je na vrhuncu.

LAV

Tarot karta: Sunce (Uspeh, vitalnost i radost)

Kao neprikosnovene zvezde ovog leta, Lavovi sijaju punim sjajem! Karta Sunca donosi vam energiju, optimizam, rešenje svih problema i javno priznanje. Poslovni projekti doživljavaju procvat, a novčani prilivi popravljaju raspoloženje. U ljubavi vladaju harmonija, zabava i bezbrižnost. Iskoristite ovaj period da se opustite, napunite baterije i zablistate na svakom koraku.

DEVICA

Tarot karta: Pustinjak (Unutrašnja mudrost i preispitivanje)

Device će avgust iskoristiti za povlačenje iz bučne okoline i dublje preispitivanje životnih ciljeva. Ovo nije period za nagle akcije, već za planiranje, introspekciju i završavanje započetih poslova u tišini. U ljubavi vam je potreban mir i iskren razgovor sa samim sobom, a potom i sa partnerom. Kraj meseca donosi vam jasnoću i veliku mentalnu snagu.

VAGA

Tarot karta: Točak sreće (Sudbinski obrati i nagle promene)

Točak sreće se okreće u vašu korist! Avgust vam donosi dinamične promene, neočekivane prilike i izlazak iz monotonije. Ono što je do juče delovalo kao prepreka, sada se pretvara u vašu najveću prednost. U ljubavi su moguće sudbinske uble i susreti sa osobama iz prošlosti ili sa putovanja. Prepustite se toku života, jer vas sudbina vodi na pravo mesto.

ŠKORPIJA

Tarot karta: Smrt (Transformacija i novi početak)

Nemojte se plašiti imena karte – u tarotu Smrt označava korenitu transformaciju, zatvaranje jednog poglavlja i početak nečeg mnogo boljeg. Vreme je da se oslobodite toksičnih ljudi, loših navika i poslova koji vas više ne inspirišu. Finansijska situacija zahteva oprez, ali emotivno ulazite u fazu oslobođenja i neslućene lične snage.

STRELAC

Tarot karta: Svet (Ostvarenje ciljeva i celovitost)

Strelčevi beleže jedan od najboljih perioda u godini! Karta Svet donosi krunisanje vaših napora, osećaj unutrašnje ispunjenosti i uspešno okončanje velikih projekata. Moguća su putovanja, sklapanje važnih internacionalnih kontakata ili rešavanje pravnih pitanja. U ljubavi vas čeka harmonija, a slobodni Strelčevi mogu uploviti u vezu koja ima dugoročnu perspektivu.

JARAC

Tarot karta: Kralj pentakla (Finansijska stabilnost i poslovni uspeh)

Jarčevi u avgustu ubiru plodove svoje dugogodišnje discipline i napornog rada. Kralj pentakla vam donosi materijalnu sigurnost, moć pregovaranja i stabilne poslovne aranžmane. Nadređeni cene vašu posvećenost, pa je moguć i napredak na poziciji. U privatnom životu fokusirajte se na uživanje u krugu porodice i stabilnost koju ste sopstvenim rukama izgradili.

VODOLIJA

Tarot karta: Zvezda (Nada, inspiracija i vera u bolje sutra)

Vodolijama karta Zvezda donosi preko potrebno olakšanje, isceljenje i talas optimizma. Nakon izazovnijeg perioda, sada konačno vidite svetlo na kraju tunela. Vaše vizije i originalne ideje nailaze na sjajan prijem u društvu i na poslu. U ljubavi vladaju romantične misli i platonska zanesenost; savršen je period da verujete svojim snovima jer se oni polako pretvaraju u stvarnost.

RIBE

Tarot karta: Mesec (Intuicija, iluzije i skrivene istine)

Ribe u avgustu plivaju dubokim vodama svoje intuicije. Karta Mesec naglašava pojačanu osetljivost i potrebu da verujete svom unutrašnjem glasu jer vas on štiti od pogrešnih procena. Na poslu budite oprezni sa papirima i tajnim informacijama. U ljubavi mogu postojati neizrečene emocije ili nesporazumi – iskren razgovor rešiće svaku dilemu i rasteretiti vas nepotrebnih strahova.

Autor: D.S.