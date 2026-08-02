Novac i bogatstvo stiže naredne nedelje za 3 kineska znaka: Od 3. do 9. avgusta odlučuju ko će ove nedelje zaraditi

Kineski horoskop stavlja Pacova, Vola i Petla u prvi plan i izdvaja tri datuma u nedelji od 3. do 9. avgusta kada se posao i novac pomeraju.

Tri datuma nose celu ovu nedelju: 3, 6. i 7. avgust. Kineski horoskop stavlja u prvi plan Pacova, Vola i Petla jer se 6. avgusta mesečni stub menja, drvo ustupa mesto vatri, a tempo se vidno ubrzava. Nedelja počinje punim danom, a završava se sasvim drugačijom energijom nego što je počela.

Zašto se 6. avgusta sve menja u kineskom horoskopu



Mesečni stub prelazi sa elementa drveta na vatru 6. avgusta. Drvo gradi polako i planira, vatra hoće rezultat odmah. Zato dani pre te promene traže dogovore i razgovore, a dani posle nje traže potez. Uz to, 6. i 7. avgust nose energiju početka, dva uzastopna dana kada se stvari pokreću lakše nego inače, pa kineski horoskop stavlja u prvi plan ova tri znaka.

Pacov: projekat koji odlažete od proleća najzad kreće



Šestog avgusta energija dana pada tačno u vaš znak, i to kroz element vode, pa vam se intuicija izoštrava do te mere da odluku donosite bez natezanja. Onaj projekat koji stoji u fioci mesecima konačno dobija prvi korak. Podrška stiže sa strane koju ne očekujete, najverovatnije od nekoga rođenog u znaku Majmuna ili Zmaja, i njihov savet vam štedi nedelje lutanja. Novac kod Pacova ove nedelje ne dolazi iz sreće, već iz doslednosti, iz toga što se pojavljujete i onda kada vam se ne da.

Nemojte čekati savršen trenutak za start. Ako u petak uveče pošaljete predlog, do vikenda već imate odgovor.

Vo: neprijatelj vam ove nedelje daje najbolji savet



Sedmog avgusta radite na nečemu što je već u toku, i tu je vaša prednost, jer Vol ne voli da počinje iz početka. Prepreke se pojavljuju, ali vaša tvrdoglavost ovoga puta radi za vas. Neko iz okoline, verovatno Ovca ili Koza, prigovaraće vašem planu i zvučaće kao da vam se protivi. Slušajte ga do kraja, jer upravo taj prigovor pokazuje gde vam plan curi. Ljudi koji vam deluju kao smetnja ove nedelje su vaši najkorisniji učitelji, i to besplatni.

Petao: hvalisanje starim uspehom donosi vam novi posao



Treći avgust je vaš dan, i deluje potpuno naopako, jer se buduća zarada otvara kroz priču o prošlim rezultatima. Umesto da smišljate novi plan, podsetite ljude šta ste već izneli na svojim leđima. Objavite na mrežama prekretnicu, pomenite šefu projekat koji ste zatvorili prošle godine, spomenite kolegi problem koji ste rešili kad niko nije umeo. Tako se otvaraju vrata za razgovor koji do kraja nedelje može da vam donese vodeću ulogu u nečemu novom.

Suština nije u pohvali. Ljudi koji razmišljaju o saradnji sa vama ne kupuju obećanje, oni kupuju dokaz.

Koji je najbolji dan za novac u nedelji od 3. do 9. avgusta?



Treći avgust. Pun dan na početku nedelje najbolje podnosi dogovore, potpise i razgovore o ceni. Šesti i sedmi avgust služe za izvršenje već dogovorenog, ne za nova pregovaranja.

Greška koju prave sva tri znaka

Čekanje da sve bude uglancano. Pacov odlaže start dok ne smisli savršenu prezentaciju, Vol ne kreće dok mu neko ne odobri svaki korak, Petao ćuti o rezultatima da ne bi delovao razmetljivo. Bogatstvo se ove nedelje ne gradi savršenstvom, već pojavljivanjem, i to više puta zaredom. Deset poruka poslatih u ponedeljak vredi više od jedne besprekorne poslate u petak.

Do 9. avgusta imate dovoljno vremena da ispravite tempo. Kineski horoskopski znaci ove nedelje ne dele sreću ravnomerno, dele je onima koji su spremni da se malo obrukaju.

Autor: A.A.