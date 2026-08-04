Dnevni horoskop: Jednom znaku stiže životna šansa, drugom neočekivan razgovor koji menja sve

Dnevni horoskop za 4. avgust. Šta ovog ponedeljka očekuje sve pripadnike Zodijaka otkrivamo vam i detaljnoj astrološkoj prognozi.

OVAN

U vašem polju karijere moguć je poslovni sastanak na kojem ćete ugovoriti veoma unosan posao. Ovaj dan vam donosi lep izlazak ili kraće putovanje s partnerom. Pred vama je sjajan provod. Prehlada.

BIK

Putovanja i čitav niz sastanaka predstavljaju glavnu temu ovog dana. Sada polažete temelje dugoročnog poslovanja. Osećate da se nalazite na prekretnici. Spremni ste da ozvaničite svoj odnos s partnerom. Bolovi u vratu i leđima.

BLIZANCI

Povoljan aspekt daje vam fokus i vi bez problema obavljate poslove jedan po jedan. Uspeh vam donose javni nastupi. Ne volite taj osećaj kada u odnosu zavlada rutina i spremni ste da nešto iz korena promenite. Ukočenost vrata.

RAK

Do vas mogu dopreti spletke koje je o vama širio jedan saradnik. Spremni ste da ispravite tu nepravdu, čak i burnom raspravom. Slobodni Rakovi mogu sresti svoju srodnu dušu na društvenom skupu ili nekoj zabavi. Anksioznost.

LAV

Ako planirate da pokrenete posao kakav niste radili, ovaj period vam donosi podršku veoma moćnih ljudi. Preveliki broj obaveza doprinosi tome da se manje posvetite partneru. Potrudite se da to ne traje dugo. Bol u ramenu.

DEVICA

Ovaj period donosi uspeh ukoliko se bavite trgovinom i finansijama ili ako želite da investirate u krupan biznis. Slučajan susret na nekom skupu može vam doneti poznanstvo s veoma privlačnom i zanimljivom osobom. Bolovi u grlu.

VAGA

Veoma je važno da završite posao koji ste započeli, jer to će biti uslov za dalji napredak. Očekuje vas rad na novom velikom projektu. Partner će vam prirediti lepo iznenađenje u vidu zanimljivog putovanja. Više se krećite.

ŠKORPIJA

Osećate zasićenje poslom i atmosferom koja vas okružuje, a sada nastupa preokret, jer ćete moći da započnete nešto sasvim novo. Osoba s kojom se viđate igra neku igru s vama, a uskoro vam sledi ozbiljan razgovor. Upala mišića.

STRELAC

Vaša poznanstva mogu imati odlučujući uticaj u ovom periodu, jer vam je za najviše ciljeve neophodna podrška uticajnih osoba. Neki stari nesporazum može danas iskrsnuti između vas i partnera. Neophodan je kompromis. Reuma.

JARAC

Natprosečni rezultati obeležavaju čitav ovaj period, tako da sada možete ostvariti svoj najveći cilj u karijeri. Odnos s partnerom ispunjavaju razumevanje i uzajamna podrška. Uspešan zajednički projekat. Reumatski problem.



VODOLIJA

Glavna tema ovog dana može biti sastanak iza zatvorenih vrata. Pruža vam se prilika da budete unapređeni na višu poziciju. Pred vama je romantičan ljubavni sastanak sa osobom koju ste nedavno upoznali. Nesanica.

RIBE

Vaš posao se razvija u dobrom pravcu, tako da ćete biti i više nego zadovoljni dosadašnjom saradnjom s novim partnerom. Vaša ljubavna veza protkana je posebnom nežnošću i ljubavlju. Period romantike i sklada. Potrebna vam je rehabilitacija.

Autor: A.A.