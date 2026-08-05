3 znaka očekuje veliki preokret do 28. septembra: Mars ulazi u Raka

Mars, planeta borbenosti, ulazi u Raka 11. avgusta, gde će se zadržati do 28. septembra i imaće jak uticaj na Rakove, Ribe i Škorpije.

Mars u Raku donosi potpuno drugačiju energiju od one na koju smo navikli kada je reč o planeti akcije, borbe i ambicije.

Emocije su okidač

Umesto direktnog osvajanja ciljeva, ljudi pod ovim uticajem češće deluju vođeni emocijama, intuicijom i potrebom da zaštite ono što vole. Osećanja postaju glavni pokretač, pa se odluke često donose srcem, a ne razumom.



Osetljivost na kritike

Tokom tranzita Marsa kroz Rak mnogi će biti usmereni na porodične odnose, dom, nekretnine i rešavanje pitanja iz prošlosti. Povećava se potreba za sigurnošću, ali i osetljivost na kritike, zbog čega su moguće burne emotivne reakcije. Potisnuti bes može lako isplivati na površinu, naročito ako se dugo ćutalo o problemima.

S druge strane, ovaj položaj Marsa budi snažan zaštitnički instinkt. Ljudi su spremni da se bore za porodicu, partnera i najbliže prijatelje, pokazujući veliku hrabrost kada su voljene osobe ugrožene.

Najveći izazov Marsa u Raku jeste pronalaženje ravnoteže između emocija i akcije. Kada se energija usmeri na pravi način, ovaj tranzit može doneti izuzetnu istrajnost, jačanje porodičnih veza i hrabrost da se konačno reše pitanja koja već dugo opterećuju srce.

Autor: A.A.