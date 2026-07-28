Merkur ulazi u Lava: 3 znaka u narednom periodu očekuju srećne vesti

Merkur, planeta komunikacije, izlazi iz Raka 9. avgusta i ulazi u Lava, gde će doneti odličan period za Lavove, Strelčeve i Ovnove.

Merkur ulazi u Lava i donosi potpuno drugačiju energiju u komunikaciji. Reči postaju snažnije, samopouzdanje raste, a mnogi će konačno skupiti hrabrost da kažu ono što dugo misle i osećaju.

Ovo je period u kojem se ideje iznose glasno, kreativnost dolazi do izražaja, a potreba za priznanjem i pažnjom postaje naglašenija.

Odličan period za pregovore

Dok je Merkur u Lavu, razgovori će biti direktni, srčani i puni strasti. Ljudi će želeti da ostave utisak, da budu primećeni i da svoje stavove brane sa mnogo više odlučnosti nego inače.

Ovo je povoljan trenutak za javne nastupe, pregovore, promociju sopstvenih projekata, ali i za iskrene ljubavne razgovore.

Ponos i tvrdoglavost

Ipak, Merkur u Lavu može da donese i određenu dozu ponosa i tvrdoglavosti. Neki će teže prihvatati tuđe mišljenje, dok će potreba da budu u pravu biti izraženija nego obično. Zato je važno da se pronađe ravnoteža između samouverenog izražavanja i spremnosti da se saslušaju drugi.

Na kolektivnom planu, ovaj tranzit podstiče optimizam, inspiraciju i želju da se misli pretvore u konkretna dela. Merkur u Lavu nas podseća da nije dovoljno imati dobru ideju, nego je potrebno imati i hrabrost da je predstavimo svetu.

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Autor: Marija Radić