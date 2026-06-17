Mesec ulazi u Lava: Ovi znakovi horoskopa mogu da osvoje svet

Mesec, planeta koja predstavlja naša osećanja, ulazi danas u Lava, gde će doneti povoljne dane za Lavove, Strelčeve i Ovnove.

Mesec ulazi u Lava i donosi topliju, vedriju i samouvereniju energiju. Emocije više ne žele da ostanu skrivene jer se javlja potreba da pokažemo šta osećamo, da budemo primećeni i dobijemo pažnju i priznanje koje smatramo da zaslužujemo.

Slušamo svoje srce

Ovo je period kada srce vodi glavnu reč, pa su kreativnost, ljubav, zabava i druženje u prvom planu. Mnogi će osetiti više entuzijazma, želju za izlascima, flertom i uživanjem u malim životnim zadovoljstvima.

Vera u sebe

Mesec u Lavu podstiče nas da verujemo u sebe, da se usudimo da zablistamo i da svoje talente pokažemo bez straha. Istovremeno, može pojačati ponos i potrebu da budemo u centru pažnje, pa je važno da pronađemo ravnotežu između samopouzdanja i potrebe za potvrdom od drugih.

Ovi su povoljni dani su za gestove, kreativne projekte, druženja i sve aktivnosti koje bude radost i inspirišu nas da budemo originalni. Kada je Mesec u Lavu, život nas podseća da je ponekad dovoljno da sledimo svoje srce i dozvolimo sebi da sijamo punim sjajem.

Autor: Marija Radić