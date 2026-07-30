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Mesec ulazi u Ribe: Ovi znakovi mogu da ostvare sve što zamisle

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Mesec, planeta koja u jednom znaku boravi oko tri dana, ulazi sutra u Ribe, gde će doneti zanimljiv period za Ribe, Rakove i Škorpije.

Mesec u Ribama donosi pojačanu intuiciju, emotivnost i potrebu da se osluškuje unutrašnji glas. Ovo je period kada mnogi ljudi postaju osetljiviji na energiju drugih, pa se lakše povezuju sa emocijama, ali i tuđim problemima.

Intenzivni snovi

Dok Mesec prolazi kroz znak Riba, logika često ustupa mesto osećajima. Mnogi će želeti da se povuku iz svakodnevne gužve, odmore i posvete sebi, porodici ili stvarima koje ih ispunjavaju.

Snovi mogu biti intenzivniji nego inače, a intuicija toliko jaka da će pojedini znaci imati osećaj da unapred naslućuju događaje.

Emotivno isceljenje

Ovaj tranzit podstiče saosećanje, praštanje i razumevanje, ali nosi i opasnost od idealizovanja ljudi i situacija. Zato je važno pronaći balans između srca i razuma. Mesec u Ribama podseća nas da ponekada nije potrebno sve da se objasni jer neke odgovore možemo da pronađemo samo ako zastanemo i poslušamo ono što nam duša govori.

Najjače će njegov uticaj osetiti Ribe, Rakovi i Škorpije, kojima donosi priliku za emotivno isceljenje i dublje povezivanje sa sopstvenim željama i osećanjima.

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Autor: Marija Radić

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