Mesec ulazi u Škorpiju: Ovi znakovi otkrivaju tajnu koja je dugo bila skrivena

Mesec u Škorpiji donosi intenzivne emocije, pojačanu intuiciju i potrebu da se zaviri ispod površine svega što nas okružuje. Ovakva pozicija Meseca donosi zanimljiv period za Škorpije, Rakove i Ribe.

Tokom ovog tranzita ljudi postaju osetljiviji na skrivene motive, tajne i nerazjašnjene situacije, pa mnogi osećaju snažnu želju da dođu do istine bez obzira na posledice.

Otkrivanje informacija koje su bile skrivene

Emocije su dublje nego inače, a strasti mogu biti izraženije, zbog čega su ljubavni odnosi često ispunjeni velikom privlačnošću, ali i ljubomorom ili posesivnošću.

Ovo je period kada se lakše suočavamo sa sopstvenim strahovima, unutrašnjim blokadama i stvarima koje smo dugo potiskivali. Mesec u Škorpiji podstiče transformaciju i lični razvoj, pa mnogi mogu doneti važne odluke koje će promeniti tok njihovog života. Nije neobično da se u ovim danima završavaju odnosi koji više nemaju budućnost ili da se otkrivaju informacije koje su dugo bile skrivene.

Slabosti postaju izvoz lične moći

Energija Škorpije favorizuje istraživanje, psihologiju, duhovni rad i sve što zahteva duboku koncentraciju. Iako ovaj tranzit može da donese emotivne turbulencije, on istovremeno pruža priliku za unutrašnje isceljenje i oslobađanje od svega što nas opterećuje.

Mesec u Škorpiji nas podseća da prava snaga dolazi iz sposobnosti da prihvatimo sopstvene slabosti i pretvorimo ih u izvor lične moći. Oni koji budu spremni da se suoče sa istinom, ma koliko ona bila neprijatna, mogu izaći iz ovog perioda jači, mudriji i emotivno stabilniji nego ranije.

Autor: Marija Radić