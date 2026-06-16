Menja se sudbina 5 horoskopskih znakova: Mesec, Merkur i Jupiter u Raku

Mesec, planeta koja u jednom znaku boravi do tri dana, nalazi se u Raku, gde se pridužio Merkuru i Jupiteru. Ovakva planetarna pozicija donosi odličan period za Rakove, Ribe, Škorpije, Jarčeve i Device.

Mesec u Raku nalazi se u svom prirodnom znaku, pa su njegove osobine ovde posebno izražene. Ovo je period kada emocije postaju dublje, intuicija jača, a potreba za sigurnošću i bliskošću dolazi u prvi plan.

Porodična atmosfera

Tokom prolaska Meseca kroz Raka naglašena je potreba za domom, porodicom i stvarima koje pružaju osećaj pripadnosti. Ljudi češće traže utehu u poznatom okruženju, omiljenim ritualima i razgovorima sa osobama kojima veruju.

Ovo je povoljan trenutak za okupljanje porodice, sređivanje doma ili jednostavno za odmor i punjenje baterija.

Razgovori mogu da donesu rešenje

Kada se Mesec pridruži Merkuru i Jupiteru u istom znaku, naglašava se potreba da slušamo i verujemo svojim osećajima. Ovo je vreme kada razgovori mogu da donesu rešenje problema, a podška drugih će biti dragocena.

Emocije su snažne, ali istovremeno postoji prilika da kroz razumevanje, saosećanje i mudrost pronađemo odgovore koje smo dugo tražili.

Mesec u Raku podseća nas da nije slabost pokazati svoja osećanja. Naprotiv, upravo kroz iskrenost, nežnost i brigu za sebe i druge možemo pronaći unutrašnju stabilnost i mir.

Autor: Marija Radić