Neki će biti osetljiviji u ovom periodu! OVA TRI ZNAKA ULAZE U UNUTRAŠNJA PREISPITIVANJA, a jake emocije izlaze na površinu

Mesec u Ribama donosi pojačanu intuiciju, emocije i potrebu da se pobegne od svakodnevnog haosa.

Ovakva mistična pozicija Meseca donosi zanimljive događaje za Ribe, Rakove i Škorpije.

Ljudi postaju osetljiviji na energiju drugih, pa mnogi mogu da imaju utisak da upijaju tuđa raspoloženja, ali i da jače osećaju sopstvene želje i strahove.

Bežanje od realnosti

Tokom ovog tranzita mnogi će želeti da imaju više mira, tišine i vremena za sebe, dok će praktične obaveze lakše padati u drugi plan.

Mesec u Ribama pojačava romantiku, nostalgiju i potrebu za nežnošću, ali može da donese i konfuziju, idealizovanje ljudi i preterano bežanje od realnosti. Dobro je slušati intuiciju, ali ne treba donositi velike odluke isključivo pod uticajem emocija.

Neobične poruke i pozivi

Ovo je savršen trenutak za odmor, kreativni rad i povezivanje sa sobom, jer Ribe otvaraju vrata unutrašnjem svetu i emocijama koje često potiskujemo.

Mesec u Ribama može da donese razotkrivanje tajni uz pojčanu intuciju, pa se treba spremiti za neobične poruke i pozive.



Autor: Jovana Nerić