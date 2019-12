DETALJI JEZIVOG UBISTVA U ZEMUNU: Vlasnik menjačnice izrešetan ZBOG 60.000 EVRA!

Dragan Pantelić (55), vlasnik menjačnice u Zemunu, surovo je ubijen preksinoć dok je zatvarao svoj lokal, a ubica je iz menjačnice ukrao novac i njegovu jaknu i pobegao u nepoznatom pravcu.

Ubistvo se dogodilo u kozmetičkom salonu u Ulici 22. oktobra u beogradskom naselju Zemun. Prema rečima našeg izvora upoznatog sa slučajem, ubistvo se dogodilo najverovatnije oko 20 sati, kada je Pantelić zatvarao svoju menjačnicu, i kroz kozmetički i frizerski salon, s kojim je njegov lokal povezan u unutrašnjosti, krenuo napolje.

- Napadač je u tom trenutku ušao u kozmetički salon i zapucao više puta na Dragana. Vlasnik menjačnice pao je na zemlju, a ubica je nakon toga ušao u menjačnicu i iz nje uzeo novac različitih valuta, a ukupna vrednost je oko 60.000 evra. Napadač je potom uzeo i Draganovu crvenu jaknu koju je on nosio, da bi potom pobegao - kaže izvor.

Telo Pantelića pronađeno je oko 22.20 sati, nakon čega je na lice mesta izašla ekipa Hitne pomoći, koja je mogla samo da konstatuje smrt. Policija je blokirala ulicu, a na teren su izašli i forenzičari. I dan nakon brutalnog ubistva policija je bila na terenu i prikupljala tragove koji će pomoći u rasvetljavanju ovog zločina. U salonu, u kojem je u jutarnjim satima bio tim forenzičara, juče se mogla videti velika lokva krvi na mestu gde je muškarac ubijen. Uviđaj se obavljao pod budnim okom komšija, koji su u neverici komentarisali sinoćnu pucnjavu. Jedan od njih ispričao je za medije da je Dragana video poslednji put juče po podne.

- Došao sam do menjačnice da platim račun oko 17.30, tada sam video Dragana. On je tu radio po ceo dan, svaki dan, od jutra do mraka - kaže i dalje šokirani komšija.

Komšije dodaju da je Pantelić bio ljubazan, porodični čovek.

- Bio je vlasnik menjačnice i on je u njoj radio od jutra do mraka. Ovaj lokal ima oko desetak godina. Ima ženu, troje maloletne dece, dva sina i ćerku - priča komšija u Zemunu.

U blizini mesta zločina nalazi se nekoliko nadzornih kamera, koje bi mogle da otkriju okolnosti zločina, kao i pravac i eventualni identitet ubice.

Stanarka zgrade u kojoj se nalaze pomenuti lokali rekla je da kobne večeri nije čula pucnje. Ona je dodala da su snimci preuzeti i sa kamera njihove zgrade. Takođe, kamerama je pokrivena i Pantelićeva menjačnica.

Tokom istrage trebalo bi da bude utvrđeno da li je koristoljublje motiv pucnjave i ubistva.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju ubice.