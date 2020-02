DVOSTRUKO UBISTVO U JAGODINI - Ovo su mogući motivi zločina (VIDEO)

Svetislav Milenković (69) i njegova supruga Snežana Plašintović (54) ubijeni su u svojoj kući u jagodinskom naselju Bresje. Njemu je presuđeno hicem iz pištolja, njoj nožem.

Kako se saznaje, krvavi zločin odigrao se najverovatnije u noći između nedelje i ponedeljka.

Snežanin leš sa ubodnom ranom od noža na leđima nađen je u sobi pored bilijarskog stola, a Svetisavljevo telo je otkriveno u kupatilu. Imao je rupu od metka malog kalibra iza uha. Ko je počinio ovaj užas, za sada se ne zna.

U početku istrage sumnjalo se da je Svetislav ubio Snežanu, pa sebe, ali daljom istragom je ova mogućnost odbačena.

Meštani Bresja bili su uvereni da je Svetislava i Snežanu ubio neko treći, i to možda i zbog imovine.

- Svetislavu je brat umro pre 40 dana. Priča se u selu da je Svetislav nakon toga preuzeo bratovljevu kuću, koja se nalazi na zajedničkom imanju, i da se nekom zbog toga opasno zamerio. Nadamo se da će policija otkriti pravu istinu - kazao je meštanin.

Za Svetislava Milenkovića je, inače, javnost čula još pre devet godina, kada je uhapšen zbog obljube maloletnice.

Podsetimo, 2011. godine je kao bomba odjeknula vest da su u Jagodini "uhapšena dvojica opasnih pedofila" - Svetislav Tisa Milenković i njegov prijatelj Radosav Stojanović (68).

Svetislav se teretio da je obljubio 15-godišnju ćerku svog prijatelja, mameći je novcem jer je devojčica iz socijalno ugrožene porodice. Takođe, teretio se i da je njenu drugaricu terao da ih gleda dok imaju seks.

Milenković je skoro sedam meseci proveo u pritvoru, nakon čega je oslobođen svih optužbi zbog nedostatka dokaza.

Predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA Stevan Đokić, kaže da u ovom slučaju još uvek nije isključena mogućnost da se radilo o pljački.

- Zna se da nije bila nikakva premetačina, ali postoji verovatnoća da su znali gde se nalazi neki novac, da je to možda bilo tipovano. Pojavila se i priča o njegovom hapšenju 2011. godine pod optužbom za pedofiliju. Postoje priče da je to moguća osveta, ali on je tada oslobođen jer nije bilo dokaza - kazao je Đokić za Novo jutro TV Pink.

Đokić veruje i da će ovaj slučaj biti brzo rešen.

- Ne sumnjam da će policija sve istražiti i da će počinitelj biti priveden pravdi... To je mala sredina, zna se šta su ljudi pričali – rekao je Đokić.

Đokić dodaje i da je potreban javni registar pedofila, da se zna gde su i da li su na slobodi.

- Policija već godinama sprovodi akciju Armagedon i dosta ljudi je uhapšeno na temu pedofilije. Odeljenje za visokotehnološki kriminal uspeva da ih sprovede pravdi - naveo je Đokić.

Zlatko Nikolić, kriminolog, kaže da bi verzija da se dogodilo ubistvo i samoubistvo mogla da bude prihvatljiva ako bi neko od njih bio pozitivan na parafinsku rukavicu.

Govoreći o slučajevima kada se porodice svete pedofilima Nikolić kaže da ne postoji mnogo takvih slučajeva.

- Te porodice gnušaju se same pomisli na njih, neće da prljaju ruke, a znaju da će zbog takvog napada zaglaviti u zatvoru – rekao je Nikolić i dodao da nije čuo za osvetu zbog pedofilije.