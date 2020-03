JEZIVA PRIJAVA SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA U OKOLINI BAČA! Devojčica (9) prijavila oca da ju je silovao

Policija je u okolini Bača prekjuče uhapsila J. K. (49) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao devetogodišnju ćerku!

Protiv njega je podneta krivična prijava za obljubu nemoćnog lica, a ako se ispostavi da je zaista silovao nesrećnu devojčicu, preti mu do 15 godina robije!

Kako smo saznali od izvora iz istrage, za ovaj slučaj se saznalo kad se devojčica požalila majci da ju je otac napastvovao dok su bili sami u kući.

- Devojčica je ispričala majci da joj je otac naredio da se skine gola, a zatim je i sam svukao pantalone. Zatim ju je dirao po intimnim delovima tela, ali devojčica nije umela da objasni majci da li su imali seks. Rekla je samo da joj je otac naredio da nikom ne sme da priča o tome - rekao je naš izvor iz istrage.

Majka je odmah pozvala policiju i J. K. je uhapšen.

- Određen mu je pritvor do 30 dana, dok se ne utvrde svi detalji ove prijave. Sa devojčicom su obavljeni razgovori u prisustvu psihologa, a u ceo slučaj su se uključili i socijalni radnici. Nakon što se obave i lekarski pregledi i saslušaju svi akteri i svedoci ovog događaja, tužilaštvo će odlučiti o daljem toku postupka. Inače, u toj porodici ranije nije bilo prijava porodičnog nasilja - rekao je naš izvor.

Meštani ovog bačkog sela ostali su u šoku kada su čuli zbog čega je uhapšen njihov komšija J. K.

Obljubio ćerku sa smetnjama u razvoju Sličan slučaj dogodio se 29. jula 2019. kada je B. A. (62) iz okoline Jagodine obljubio svoju ćerku (13), koja ima smetnje u razvoju. Slučaj su prijavile komšije nasilnika, koje su policajcima ispričale šta je B. A. radio svojoj ćerki. Osumnjičenom je tada određen pritvor, uz krivičnu prijavu za obljubu nad nemoćnom osobom i sudski postupak je još u toku, a devojčica je smeštena u hraniteljsku porodicu.

- On ima tri ćerke i, koliko znam, uvek je bio brižan otac. Nikada ga nisam videla da je pravio neki problem. Bio je tih i povučen i veoma vredan. Nije prezao ni od najtežih poslova. Videla sam policiju pre neki dan kad su došli u njegovu kuću, ali tada zaista nisam mogla ni da pretpostavim da je on sposoban da uradi nešto tako odvratno svom detetu - rekla je komšinica uhapšenog.

Ona se zatim prisetila da su J. K. i njegova supruga pre nekoliko godina ipak napravili jedan nepromišljen i sulud gest, kad su odveli jednu od svojih ćerki u novosadsku bolnicu i tamo je ostavili, ne želeći da odu po nju.

- Lekari su tada redom zvali sve ljude u našem selu kako bi pronašli roditelje, nakon čega se devojčica vratila kući - ispričala je komšinica.

Drugi meštanin je kazao da je J. K. bio podređen svojoj ženi i da je ona zapravo bila "glava" te kuće.

- Ne mogu da verujem da je on to uradio svojoj ćerki. Ne bi me čudilo da mu je to sve žena podmetnula. Na drugoj strani, ne bih smeo ni da se zakunem da nije, jer ljudi su čudni, ko zna šta sve može da im kvrcne u glavi - rekao je on.